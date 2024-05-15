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Пермячка устроила поджог квартиры, из которой её выселили по решению суда

Пермячка устроила поджог квартиры, из которой её выселили по решению суда

15 мая 2024, 05:24
Фото: ГУФССП по Пермском краю
Экс-собственницу выселили, но она вновь захватила жильё.

Пермячка пыталась совершить поджог квартиры, из которой ее выселили по решению суда. Возгорание было предотвращено судебными приставами, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Квартиру продали на торгах, но прежние собственники покидать жилье не хотели. Ее законный владелец пытался решить проблему мирным путем, но это ни к чему не привело. Тогда он подал иск в суд. Суд встал на сторону истца, исполнительный лист о выселении поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми.

Должников неоднократно предупреждали о необходимости исполнения решения суда. Многократные беседы и разъяснения они игнорировали, отказывались получать документы, законные требования не выполняли.

В результате судебные приставы провели принудительное выселение. Взыскатель поменял замок, однако несколько дней спустя граждане взломали дверь и вновь вселились в не принадлежащую им по закону квартиру.

Приставы с новым собственником вновь пришли по адресу для проведения исполнительных действий. В квартире находилась должница, но добровольно двери она не открывала. После предупреждения об административной ответственности, которое было проигнорировано, началось вскрытие жилого помещения. За дверями обнаружились баррикады из хлама и строительных материалов, требовалось некоторое время, чтобы их разобрать. В это время из квартиры повалил густой дым. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю среагировали незамедлительно: схватив огнетушители, они проникли внутрь коридора, там обнаружился источник возгорания — железная бочка с ветошью, пропитанной горючей жидкостью. Возгорание были ликвидировано, на место вызваны экстренные службы.

Никто не пострадал, но, тем не менее, неадекватное поведение совершившей поджог должницы вынудило судебных приставов принудительно доставить ее в машину скорой помощи. Составлен акт о повторном выселении граждан. Полноправный владелец в очередной раз сменил замки и заварил дверь во избежание возвращения незваных гостей.

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#Происшествия#Общество#Приставы#Пермь#Судебные приставы
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