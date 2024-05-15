Пермячка устроила поджог квартиры, из которой её выселили по решению суда

Приставы с новым собственником вновь пришли по адресу для проведения исполнительных действий. В квартире находилась должница, но добровольно двери она не открывала. После предупреждения об административной ответственности, которое было проигнорировано, началось вскрытие жилого помещения. За дверями обнаружились баррикады из хлама и строительных материалов, требовалось некоторое время, чтобы их разобрать. В это время из квартиры повалил густой дым. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю среагировали незамедлительно: схватив огнетушители, они проникли внутрь коридора, там обнаружился источник возгорания — железная бочка с ветошью, пропитанной горючей жидкостью. Возгорание были ликвидировано, на место вызваны экстренные службы.