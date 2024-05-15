Пермячка устроила поджог квартиры, из которой её выселили по решению суда

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Пермячка пыталась совершить поджог квартиры, из которой ее выселили по решению суда. Возгорание было предотвращено судебными приставами, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Квартиру продали на торгах, но прежние собственники покидать жилье не хотели. Ее законный владелец пытался решить проблему мирным путем, но это ни к чему не привело. Тогда он подал иск в суд. Суд встал на сторону истца, исполнительный лист о выселении поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми.
Должников неоднократно предупреждали о необходимости исполнения решения суда. Многократные беседы и разъяснения они игнорировали, отказывались получать документы, законные требования не выполняли.
В результате судебные приставы провели принудительное выселение. Взыскатель поменял замок, однако несколько дней спустя граждане взломали дверь и вновь вселились в не принадлежащую им по закону квартиру.
Приставы с новым собственником вновь пришли по адресу для проведения исполнительных действий. В квартире находилась должница, но добровольно двери она не открывала. После предупреждения об административной ответственности, которое было проигнорировано, началось вскрытие жилого помещения. За дверями обнаружились баррикады из хлама и строительных материалов, требовалось некоторое время, чтобы их разобрать. В это время из квартиры повалил густой дым. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю среагировали незамедлительно: схватив огнетушители, они проникли внутрь коридора, там обнаружился источник возгорания — железная бочка с ветошью, пропитанной горючей жидкостью. Возгорание были ликвидировано, на место вызваны экстренные службы.
Никто не пострадал, но, тем не менее, неадекватное поведение совершившей поджог должницы вынудило судебных приставов принудительно доставить ее в машину скорой помощи. Составлен акт о повторном выселении граждан. Полноправный владелец в очередной раз сменил замки и заварил дверь во избежание возвращения незваных гостей.