Полицейский в Кудымкаре передавал неизвестным персональные данные из базы МВД

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Силовики выявили факт продажи данных из закрытой базы МВД в Кудымкаре, сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю, инспектор передавал третьим лицам данные об автомобилях и их владельцах. Как сообщают в ведомстве, в отношении сотрудника полиции в декабре 2023 года в СУ СКР было возбуждено уголовное дело.
УФСБ России по Пермскому краю была выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника МО МВД России «Кудымкарский», причастного к передаче персональных сведений, содержащихся в базе данных ФИС ГИБДД. После этого инспектора уволили из органов МВД по отрицательным основаниям.
Судя по картотеке дел суда, полицейскому вменили три эпизода нарушения неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения и факт неправомерного доступа в закрытую базу данных Госавтоинспекции (ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 137 УК РФ).
Решением Кудымкарского городского суда Пермского края в марте 2024 года подсудимый был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.