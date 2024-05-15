Полицейский в Кудымкаре передавал неизвестным персональные данные из базы МВД

Силовики выявили факт продажи данных из закрытой базы МВД в Кудымкаре, сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю, инспектор передавал третьим лицам данные об автомобилях и их владельцах. Как сообщают в ведомстве, в отношении сотрудника полиции в декабре 2023 года в СУ СКР было возбуждено уголовное дело.