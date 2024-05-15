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Полицейский в Кудымкаре передавал неизвестным персональные данные из базы МВД

Полицейский в Кудымкаре передавал неизвестным персональные данные из базы МВД

15 мая 2024, 08:05
Фото: 1MI
После возбуждения уголовного дела сотрудника полиции из Коми-Пермяцкого округа уволили.

Силовики выявили факт продажи данных из закрытой базы МВД в Кудымкаре, сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю, инспектор передавал третьим лицам данные об автомобилях и их владельцах. Как сообщают в ведомстве, в отношении сотрудника полиции в декабре 2023 года в СУ СКР было возбуждено уголовное дело.

УФСБ России по Пермскому краю была выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника МО МВД России «Кудымкарский», причастного к передаче персональных сведений, содержащихся в базе данных ФИС ГИБДД. После этого инспектора уволили из органов МВД по отрицательным основаниям.

Судя по картотеке дел суда, полицейскому вменили три эпизода нарушения неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения и факт неправомерного доступа в закрытую базу данных Госавтоинспекции (ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 137 УК РФ).

Решением Кудымкарского городского суда Пермского края в марте 2024 года подсудимый был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

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