Прокуратура подтвердила, что подала иски в защиту прав врачей в Прикамье

По результатам рассмотрения обращения работника ГКБ №4 прокурор направил в Губахинский городской суд Пермского края исковое заявление о признании за истцом права на получение специальной социальной выплаты. Основание для этой выплаты — постановление правительства РФ. Прокуратура требует возложить на больницу обязанность включить в реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты, возложить обязанность на отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ произвести специальную социальную выплату, а также взыскать в пользу работника компенсацию морального вреда.



Напомним, ситуация с отказами медикам в специальных выплатах сложилась как минимум в четырех медучреждениях: Кизела, Губахи, Александровска, Кудымкара. По постановлению правительства выплаты положены врачам районных больниц, а больницы в данных населенных пунктах, хоть и районные по своему функционалу, юридически являются городскими и окружными. Минздрав Пермского края, отвечая на запрос Properm.ru, пояснял, что речь идет о врачах и медсестрах стационаров данных больниц.