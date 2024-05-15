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Прокуратура подтвердила, что подала иски в защиту прав врачей в Прикамье

Прокуратура подтвердила, что подала иски в защиту прав врачей в Прикамье

15 мая 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Пермского края ответила на запрос Properm.ru о судебном процессе пермских врачей, которым отказали в «путинских доплатах».
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Выплаты

В прокуратуру Губахи обратился работник Городской клинической больницы №4, которому отказали в доплатах, положенных врачам и медработникам больниц малых городов и районов. Надзорный орган встал на сторону медиков.

По результатам рассмотрения обращения работника ГКБ №4 прокурор направил в Губахинский городской суд Пермского края исковое заявление о признании за истцом права на получение специальной социальной выплаты. Основание для этой выплаты — постановление правительства РФ. Прокуратура требует возложить на больницу обязанность включить в реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты, возложить обязанность на отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ произвести специальную социальную выплату, а также взыскать в пользу работника компенсацию морального вреда.

Напомним, ситуация с отказами медикам в специальных выплатах сложилась как минимум в четырех медучреждениях: Кизела, Губахи, Александровска, Кудымкара. По постановлению правительства выплаты положены врачам районных больниц, а больницы в данных населенных пунктах, хоть и районные по своему функционалу, юридически являются городскими и окружными. Минздрав Пермского края, отвечая на запрос Properm.ru, пояснял, что речь идет о врачах и медсестрах стационаров данных больниц.

В нескольких городах Прикамья врачи не получают «путинские» доплаты в 50 тыс. рублей
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#Путин#Пермский край#Выплаты#Прокуратура#Медицина#Врачи
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