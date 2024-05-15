properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Как выбрать вкусную и полезную клубнику на рынке или в магазине

Специалисты Роскачества разъяснили, как выбрать вкусную и полезную клубнику

15 мая 2024, 07:50
Фото: ideogram.ai

Как выбрать вкусную и полезную клубнику на рынке или в магазине

В народе садовую землянику чаще всего называют клубникой. Как ее выбрать и купить качественную ягоду? На эти вопросы ответила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий, эксперт Роскачества Ирина Козий.

Откуда привозят клубнику

Ягода от российских фермеров находится на прилавка с апреля по ноябрь. Весной пермяки покупают садовую землянику, которую ошибочно называют клубникой. Она привозится из южных регионов — Крыма, Краснодара и Ставрополья. С начала июня и до середины июля начинают поспевать ягоды на плантациях центральной части России, включая Подмосковье.

В июле зреет урожай на севере. А затем приходит пора второй и третьей волны сортов земляники, которая поступает в продажу до конца осени.

Зимой пермяки могут купить только импортную ягоду — теплиц, работающих круглый год, в России мало. В период с ноября по январь–февраль в нашу страну привозят ягоду из Египта, Марокко, стран Центральной и Южной Америки. С начала мая садовая земляника «приезжает» из Турции.

Как выбрать «правильную» ягоду

Есть признаки, по которым можно определить вкусную и безопасную для здоровья ягоду:

  1. Характерный аромат. Аромат может быть более или менее интенсивным, это зависит от сорта или погоды во время ее созревания. Если садовая ягода ароматная, значит, она будет спелой.
  2. Зеленый чашелистик. В народе его называют хвостиком — это розетка из листиков в основании плода. Она быстро жухнет при длительном или неправильном хранении.
  3. Сухость и упругость. Качественная ягода должна быть сухой, гладкой и упругой, без потемнений и повреждений.
  4. Одинаковый размер ягод в упаковке. Если все ягоды примерно одного размера и формы, значит, их не перемешивали и не перекладывали, и они относятся к одному сорту.
  5. Маленькая упаковка. Лучше всего купить маленькую розничную упаковку ягод. Контейнеры с качественной садовой земляникой должны вмещать от 250 граммов до 1 кг ягод. В большой таре ягода часто мнется и течет — это отрицательно влияет на ее вкус, возможность хранения и иные товарные качества.
  6. Дно контейнера. При покупке ягод в пластиковой таре, посмотрите на его дно. Если ягоды залежались, вы увидите помятую или подгнившую клубнику. Если вы увидите большое количество сока на дне контейнера, то лучше не покупайте такой контейнер.

Где лучше купить клубнику

Та ягода, которая поставляется крупными производителями и продается в магазинах, безопаснее, чем продающаяся у дороги или на лотках стихийных рынков. По словам Ирины Козий, производители внимательно выстраивают программы питания и защиты растений, следуют рекомендациям ученых и проходят проверки государственных ведомств.

Любители, дачники и те самые бабушки на рынках часто используют препараты, которые им кто-то посоветовал, а также готовят растворы удобрений и средств защиты от вредителей «на глазок». Они не проходят проверок, поэтому ручаться за достойное качество продаваемой ягоды не могут.

Какую ягоду не надо покупать

Не покупайте садовую землянику, если видите, что ягоды влажные или пересохшие, имеют признаки загнивания или плесени. Также не стоит брать поврежденные и помятые ягоды. Кроме того, не покупайте ягоды с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком — вполне вероятно, что они могут быть недозрелыми и кисловатыми на вкус.

Читайте также:
Опасный творог Нытвенского маслозавода привлек внимание РоскачестваКлубника: вред и польза для здоровьяВ пермском приюте рассказали, как сделать поездку на дачу безопасной для кошки
#Общество#Инструкция#Роскачество#Ягоды
Подпишитесь
В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье
Сегодня, 09:52
В холода клещи не нападают. Так ли это?
Сегодня, 09:16
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
Сегодня, 07:59
Дорогу не ремонтировали 10 лет. В Прикамье скорая застряла по пути к пациенту
Сегодня, 06:40
Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье
Сегодня, 08:20
Суд признал, что радиочастоту для защиты пермских школ используют незаконно
Сегодня, 08:02
"