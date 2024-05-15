Специалисты Роскачества разъяснили, как выбрать вкусную и полезную клубнику

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Ягода от российских фермеров находится на прилавка с апреля по ноябрь. Весной пермяки покупают садовую землянику, которую ошибочно называют клубникой. Она привозится из южных регионов — Крыма, Краснодара и Ставрополья. С начала июня и до середины июля начинают поспевать ягоды на плантациях центральной части России, включая Подмосковье.
В июле зреет урожай на севере. А затем приходит пора второй и третьей волны сортов земляники, которая поступает в продажу до конца осени.
Зимой пермяки могут купить только импортную ягоду — теплиц, работающих круглый год, в России мало. В период с ноября по январь–февраль в нашу страну привозят ягоду из Египта, Марокко, стран Центральной и Южной Америки. С начала мая садовая земляника «приезжает» из Турции.
Есть признаки, по которым можно определить вкусную и безопасную для здоровья ягоду:
Та ягода, которая поставляется крупными производителями и продается в магазинах, безопаснее, чем продающаяся у дороги или на лотках стихийных рынков. По словам Ирины Козий, производители внимательно выстраивают программы питания и защиты растений, следуют рекомендациям ученых и проходят проверки государственных ведомств.
Любители, дачники и те самые бабушки на рынках часто используют препараты, которые им кто-то посоветовал, а также готовят растворы удобрений и средств защиты от вредителей «на глазок». Они не проходят проверок, поэтому ручаться за достойное качество продаваемой ягоды не могут.
Не покупайте садовую землянику, если видите, что ягоды влажные или пересохшие, имеют признаки загнивания или плесени. Также не стоит брать поврежденные и помятые ягоды. Кроме того, не покупайте ягоды с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком — вполне вероятно, что они могут быть недозрелыми и кисловатыми на вкус.