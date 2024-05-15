Специалисты Роскачества разъяснили, как выбрать вкусную и полезную клубнику

Не покупайте садовую землянику, если видите, что ягоды влажные или пересохшие, имеют признаки загнивания или плесени. Также не стоит брать поврежденные и помятые ягоды. Кроме того, не покупайте ягоды с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком — вполне вероятно, что они могут быть недозрелыми и кисловатыми на вкус.