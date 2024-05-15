Стало известно, где в Прикамье сегодня ночью было холоднее всего

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Стали известны места в Пермском крае, в котором минувшей ночью было холоднее всего. Подробности сообщают в ГИС-центре ПГНИУ,
Самые низкие минимумы сегодняшней ночи отмечены в Кунгуре -6,3˚, в Осе -4,9˚, в Ножовке -4,1˚. На остальной территории было от 0˚ до -3˚, в Перми -2,6˚. Воздушная масса над Пермским краем все еще очень холодная.
И хотя днем начнется слабый заток тепла, говорят синоптики, на переход температуры воздуха через +10˚ можно рассчитывать только вечером и только по западу края.