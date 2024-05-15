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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Стало известно, где в Прикамье сегодня ночью было холоднее всего

Стало известно, где в Прикамье сегодня ночью было холоднее всего

15 мая 2024, 04:37
Фото: 1MI
Сегодня днём начнётся заток тёплого воздуха, но ощущаться он будет слабо.

Стали известны места в Пермском крае, в котором минувшей ночью было холоднее всего. Подробности сообщают в ГИС-центре ПГНИУ,

Самые низкие минимумы сегодняшней ночи отмечены в Кунгуре -6,3˚, в Осе -4,9˚, в Ножовке -4,1˚. На остальной территории было от 0˚ до -3˚, в Перми -2,6˚. Воздушная масса над Пермским краем все еще очень холодная.

И хотя днем начнется слабый заток тепла, говорят синоптики, на переход температуры воздуха через +10˚ можно рассчитывать только вечером и только по западу края.

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#Происшествия#Погода#Аномальные холода#Аномальная погода
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