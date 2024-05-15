Стало известно, где в Прикамье сегодня ночью было холоднее всего

Самые низкие минимумы сегодняшней ночи отмечены в Кунгуре -6,3˚, в Осе -4,9˚, в Ножовке -4,1˚. На остальной территории было от 0˚ до -3˚, в Перми -2,6˚. Воздушная масса над Пермским краем все еще очень холодная.