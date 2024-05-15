Суд признал, что радиочастоту для защиты пермских школ используют незаконно

До подачи иска в суд, по информации Properm.ru, по поручению краевой прокуратуры из-за многочисленных обращений организаций, производящих техническое обслуживание систем противопожарной безопасности, была проведена проверка, которая установила многочисленные нарушения при передаче дублирующего сигнала о пожарах. Так, выяснилось, что у ГКУ ПК «УГПС Пермского края» с начала деятельности данное разрешение отсутствует, и все объекты защиты подключены на запрещенной радиочастоте, исходя из разъяснений Министерства обороны РФ и Роскомнадзора это не допустимо. Из иска известно, что для передачи сигнала использовались частоты, предназначенные для охранной сигнализации, разрешений на иные частоты управление не получало.