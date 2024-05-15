Суд признал, что радиочастоту для защиты пермских школ используют незаконно

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Пермский районный суд удовлетворил административный иск прокурора Гайнского района Михаила Павлова к управлению государственной противопожарной службы Пермского края (УГПС) и региональному главку МЧС России по Пермскому краю. Было признано, что действия УГПС по использованию радиоканала на частоте 444,550 МГц для приема и передачи сигнала о пожаре незаконны.
В иске прокурора указывалось, что подразделения УГПС могут вести прием только при условии получения выделенного радиочастотного сигнала по каналам спецсвязи. Иные каналы передачи сигнала о пожарах использоваться не могут.
Журналист Properm.ru направил запрос в Минтербезопасноти Пермского края о том, каким образом будет передаваться сигнал ПАК «Стрелец-мониторинг» после вынесения судебного решения о незаконности использования частоты.
До подачи иска в суд, по информации Properm.ru, по поручению краевой прокуратуры из-за многочисленных обращений организаций, производящих техническое обслуживание систем противопожарной безопасности, была проведена проверка, которая установила многочисленные нарушения при передаче дублирующего сигнала о пожарах. Так, выяснилось, что у ГКУ ПК «УГПС Пермского края» с начала деятельности данное разрешение отсутствует, и все объекты защиты подключены на запрещенной радиочастоте, исходя из разъяснений Министерства обороны РФ и Роскомнадзора это не допустимо. Из иска известно, что для передачи сигнала использовались частоты, предназначенные для охранной сигнализации, разрешений на иные частоты управление не получало.
Ранее Гайнская прокуратура дошла до Верховного суда РФ, доказывая, что УГПС не может получать сигнал о пожарах на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов только по каналам радиосвязи, до этого времени — должна быть защищена криптозащитой. До того, как прокуратура обратилась в суд, передача сигнала шла по открытым каналам в интернете.