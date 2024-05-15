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Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника

Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника

15 мая 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Запрещенная организация из Афганистана примет участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Делегация «Талибана*» задержалась в Москве из-за того, что воздушное пространство Татарстана пришлось закрыть. Причиной этого стал сбитый над республикой беспилотник, сообщает telegram-канал Baza.

Запрещенная организация из Афганистана примет участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Самолет с представителями талибов должен был вылететь из Москвы в Казань в 08:45, однако рейс пришлось отложить. Причиной этому стал беспилотник, который сегодня утром был сбит над Татарстаном. Из-за этого на два часа пришлось закрывать аэропорты в Нижнекамске и Казани. Сейчас они работают в штатном режиме.

*Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористической организацией

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#Форум#Самолет#Дроны#Казань#Задержка рейса#Беспилотники#Дрон
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