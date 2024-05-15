Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника

Запрещенная организация из Афганистана примет участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Самолет с представителями талибов должен был вылететь из Москвы в Казань в 08:45, однако рейс пришлось отложить. Причиной этому стал беспилотник, который сегодня утром был сбит над Татарстаном. Из-за этого на два часа пришлось закрывать аэропорты в Нижнекамске и Казани. Сейчас они работают в штатном режиме.