Улицу Газеты Звезда в Перми частично закроют для водителей на два месяца

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Сегодня участок ул. Газеты Звезда от ул. Белинского до Полины Осипенко закрывают для движения всех видов транспорта. Как рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края, это связано с работами по реконструкции тепловой сети. Они будут проводиться по заказу ПАО «Т Плюс» в течение двух месяцев — с 15 мая до 15 июля.
При проведении работ доступ к жилым домам сохранится. Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам. В пресс-службе регионального министерства транспорта просят пермских водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты движения.