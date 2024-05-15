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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Перми часть ул. Газеты Звезда закроют на два месяца из-за ремонта теплосети

Улицу Газеты Звезда в Перми частично закроют для водителей на два месяца

15 мая 2024, 04:27
Фото: Google Maps

В Перми часть ул. Газеты Звезда закроют на два месяца из-за ремонта теплосети

Автомобилистам рекомендуется объезжать участок по соседним улицам.

Сегодня участок ул. Газеты Звезда от ул. Белинского до Полины Осипенко закрывают для движения всех видов транспорта. Как рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края, это связано с работами по реконструкции тепловой сети. Они будут проводиться по заказу ПАО «Т Плюс» в течение двух месяцев — с 15 мая до 15 июля.

При проведении работ доступ к жилым домам сохранится. Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам. В пресс-службе регионального министерства транспорта просят пермских водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты движения.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Перекрытия
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