Улицу Газеты Звезда в Перми частично закроют для водителей на два месяца

Сегодня участок ул. Газеты Звезда от ул. Белинского до Полины Осипенко закрывают для движения всех видов транспорта. Как рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края, это связано с работами по реконструкции тепловой сети. Они будут проводиться по заказу ПАО «Т Плюс» в течение двух месяцев — с 15 мая до 15 июля.