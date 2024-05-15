В Барде девушка ходила в гости и крала у хозяев гаджеты

Первое преступление совершено 31-летней бардымкой в августе 2023 года. Ночью, находясь в гостях, злоумышленница похитила мобильный телефон и планшет, принадлежащие хозяину дома. Вызвала такси, но тут проснулись другие гости и остановили девушку. Планшет забрали и вернули владельцу, а сотовый фигурантка оставила при себе.