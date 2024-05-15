В Барде девушка ходила в гости и крала у хозяев гаджеты

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Жительницу Барды признали виновной в двух кражах. Суд приговорил ее лишению свободы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Первое преступление совершено 31-летней бардымкой в августе 2023 года. Ночью, находясь в гостях, злоумышленница похитила мобильный телефон и планшет, принадлежащие хозяину дома. Вызвала такси, но тут проснулись другие гости и остановили девушку. Планшет забрали и вернули владельцу, а сотовый фигурантка оставила при себе.
Вторая кража была совершена аналогичным способом спустя полмесяца. Жертва преступления обнаружила пропажу сотового телефона и банковской карты под утро, когда гостьи и след простыл. Обвиняемая перевела себе со счета потерпевшей деньги в сумме 30 тысяч рублей.
Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение подозреваемой и задержали ее.
Оперативники выяснили, что фигурантка ранее судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью и кражи.
Судом она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
Суд с учетом неотбытого срока за совершенные ранее преступления окончательно назначил осужденной 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 40 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.