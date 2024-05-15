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В городских лесах Перми стартует первый этап противоклещевой обработки

В городских лесах Перми стартует первый этап противоклещевой обработки

15 мая 2024, 11:41
Фото: 1MI
Повторный этап обработки запланирован на лето.

В городских лесах Перми стартует первый этап акарицидной обработки. Её проведут на экологических тропах, комплексных местах отдыха и площадках для дрессировки собак, сообщают в мэрии.

Противоклещевая обработка будет проведена во всех шести участковых лесничествах города. Затем эта территория будет обработана повторно в летний период. Работы стартуют с территории Черняевского участкового лесничества, в том числе с ООПТ «Черняевский лес».

Обработка проходит в тех местах, где чаще всего появляются люди: экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети. Обработка осуществляется с применением специальной аппаратуры, которая позволяет обеспечить равномерное покрытие поверхности раствором.

При неблагоприятной погоде период проведения обработки сместится. Ранее работы по обработке от клещей были проведены на территории кладбищ, городских парков и скверов.

Отметим, вне зависимости от того, обработана территория или нет, в сезон активности клещей следует принимать меры предосторожности. Отдыхать лучше только в специально организованных для этого местах, не рекомендуется заходить вглубь леса, во время отдыха на природе лучше надевать закрытую одежду и пользоваться специальными аэрозолями от клещей, а после посещения зеленых зон необходимо провести визуальный осмотр. На обработанные территории перенести клещей могут птицы или животные, поэтому нельзя полностью полагаться на противоклещевой состав.

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#Пермь#Клещи#Противоклещевая обработка
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