В городских лесах Перми стартует первый этап противоклещевой обработки

Отметим, вне зависимости от того, обработана территория или нет, в сезон активности клещей следует принимать меры предосторожности. Отдыхать лучше только в специально организованных для этого местах, не рекомендуется заходить вглубь леса, во время отдыха на природе лучше надевать закрытую одежду и пользоваться специальными аэрозолями от клещей, а после посещения зеленых зон необходимо провести визуальный осмотр. На обработанные территории перенести клещей могут птицы или животные, поэтому нельзя полностью полагаться на противоклещевой состав.