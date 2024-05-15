properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В Кунгуре задержан руководитель муниципального водоканала

В Кунгуре задержан руководитель муниципального водоканала

15 мая 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Силовики расследуют дело о мошенничестве при выполнении работ по водоснабжению Кунгура.

Сегодня пермские СМИ сообщили о том, что в административных помещениях КГМУП «Водоканал» в Кунгуре силовики проводят мероприятия. Как указывается в Telegram-канале «Слуховой анализатор», на территорию учреждения «приехали сотрудники правоохранительных органов на нескольких автомобилях. Они оцепили территорию и провели обыски. В операции участвовали сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности полиции».

По информации от информированного источника журналисту Properm.ru стало известно, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали руководителя муниципального «Водоканала». По словам источника, в СУ СКР по Пермскому краю по оперативной информации УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела не раскрываются. В ведомстве изъяты документы, опрашиваются сотрудники.

Журналист Properm.ru запросил официальную информацию о подробностях дела в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

По официальным данным «СПАРК-Интерфакс», с 2020 года КГМУП «Водоканал» возглавляет Андрей Богомолов. До этого он возглавлял отдел городской Госавтоинспекции.

Зимой этого года из-за множества аварий на сетях теплоснабжения и водоотведения в Кунгуре проводились проверки прокуратуры. Материалы проверок по информации журналиста Properm.ru, в том числе, изучались в следственном комитете.

После коммунальной аварии от властей Кунгура в суде требуют ремонта тепловых сетей
Узнать подробнее
Подпишитесь
В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье
Сегодня, 09:52
В холода клещи не нападают. Так ли это?
Сегодня, 09:16
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
Сегодня, 07:59
Дорогу не ремонтировали 10 лет. В Прикамье скорая застряла по пути к пациенту
Сегодня, 06:40
Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье
Сегодня, 08:20
Суд признал, что радиочастоту для защиты пермских школ используют незаконно
Сегодня, 08:02
"