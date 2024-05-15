В Кунгуре задержан руководитель муниципального водоканала

Сегодня пермские СМИ сообщили о том, что в административных помещениях КГМУП «Водоканал» в Кунгуре силовики проводят мероприятия. Как указывается в Telegram-канале «Слуховой анализатор», на территорию учреждения «приехали сотрудники правоохранительных органов на нескольких автомобилях. Они оцепили территорию и провели обыски. В операции участвовали сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности полиции».