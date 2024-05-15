В Кунгуре задержан руководитель муниципального водоканала

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сегодня пермские СМИ сообщили о том, что в административных помещениях КГМУП «Водоканал» в Кунгуре силовики проводят мероприятия. Как указывается в Telegram-канале «Слуховой анализатор», на территорию учреждения «приехали сотрудники правоохранительных органов на нескольких автомобилях. Они оцепили территорию и провели обыски. В операции участвовали сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности полиции».
По информации от информированного источника журналисту Properm.ru стало известно, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали руководителя муниципального «Водоканала». По словам источника, в СУ СКР по Пермскому краю по оперативной информации УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела не раскрываются. В ведомстве изъяты документы, опрашиваются сотрудники.
Журналист Properm.ru запросил официальную информацию о подробностях дела в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.
По официальным данным «СПАРК-Интерфакс», с 2020 года КГМУП «Водоканал» возглавляет Андрей Богомолов. До этого он возглавлял отдел городской Госавтоинспекции.
Зимой этого года из-за множества аварий на сетях теплоснабжения и водоотведения в Кунгуре проводились проверки прокуратуры. Материалы проверок по информации журналиста Properm.ru, в том числе, изучались в следственном комитете.