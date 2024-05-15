В Перми детей-сирот кормили творогом и маслом неизвестного происхождения

Прокуратура Перми вынесла постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Материалы дел были направлены в Управление для рассмотрения. 14 мая Управлением виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.