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В Перми детей-сирот кормили творогом и маслом неизвестного происхождения

В Перми детей-сирот кормили творогом и маслом неизвестного происхождения

15 мая 2024, 14:15
Фото: ideogram.ai
Руководство двух краевых учреждений оштрафовано по результатам проверки.
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Дети

Прокуратура Перми и сотрудники регионального управления Росссельхознадзора в ходе проверки выявили нарушения в двух краевых учреждениях для детей. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверялась работа Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Перми. В частности, была проверена организация питания детей.

Оказалось, что в первую организацию не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы на «творог мягкий клубника», в количестве 5,236 кг.

Во второе учреждение не предоставлены документы на «творог м. д. ж. 5%»», 1 кг, дата выработки 5 апреля и масло сладко-сливочное «Крестьянское» м. д. ж. 72,5% (1 упаковка 0,175 кг), 7,525 кг, дата выработки 23 апреля.

Таким образом были нарушены требования ветеринарных правил и закона «О ветеринарии».

Прокуратура Перми вынесла постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Материалы дел были направлены в Управление для рассмотрения. 14 мая Управлением виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

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#Пермь#Дети#Еда#Продукты питания
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