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В Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»

В Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»

15 мая 2024, 03:01
Фото: VK «ДЛИННЫЙ НОС» харчевни
Второе заведение продолжает свою работу.

В Перми 8 мая закрылась харчевня «Длинный нос». Она находилась в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12Б. Об этом сообщил ИА «Текст».

Причину закрытия заведения собственники объясняют разногласиями с арендодателем. До 2020 года здание было в частном владении, после чего перешло на муниципальный баланс.

Отмечается, что кафе работало 14 лет, с 2010 года. Второе заведение на Комсомольском проспекте, 87, продолжает принимать гостей.

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#Пермь#Пирамида#Кафе#Комсомольский проспект#Крисанова#Арендодатель#2020 год#Длинный нос#Муниципальный баланс
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