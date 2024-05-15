В Перми откроется еще одна харчевня «Длинный нос»

В течение 2024 года компаниям из сферы общепита была оказана поддержка на сумму более 50 млн рублей, это позволило привлечь в бизнес более 100 млн рублей кредитный средств.



Напомним, что сегодня, 15 мая закрылась харчевня «Длинный нос» на ул. Крисанова, 12Б.