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В Перми откроется еще одна харчевня «Длинный нос»

В Перми откроется еще одна харчевня «Длинный нос»

15 мая 2024, 09:53
Фото: VK «ДЛИННЫЙ НОС» харчевни
Сеть ресторанов приобрела новое помещение для открытия нового заведения.

В Перми ожидается открытие еще одного харчевни «Длинный нос». В апреле 2024 года ООО «ЭЛЬ» приобрело новое помещение для открытия третьего ресторана в рамках поддержки региональной гарантийной организации. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пермского края.

Харчевни «Длинный нос» известны сказочным интерьером и меню с блюдами европейской кухни. В 2004 году было открыто первое заведение, в 2008 году — второе. Занимается развитием ресторана общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ».

В течение 2024 года компаниям из сферы общепита была оказана поддержка на сумму более 50 млн рублей, это позволило привлечь в бизнес более 100 млн рублей кредитный средств.

Напомним, что сегодня, 15 мая закрылась харчевня «Длинный нос» на ул. Крисанова, 12Б.

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#Общепит#Ресторан#Длинный нос
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