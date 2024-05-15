В Перми откроется еще одна харчевня «Длинный нос»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В Перми ожидается открытие еще одного харчевни «Длинный нос». В апреле 2024 года ООО «ЭЛЬ» приобрело новое помещение для открытия третьего ресторана в рамках поддержки региональной гарантийной организации. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пермского края.
Харчевни «Длинный нос» известны сказочным интерьером и меню с блюдами европейской кухни. В 2004 году было открыто первое заведение, в 2008 году — второе. Занимается развитием ресторана общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ».
В течение 2024 года компаниям из сферы общепита была оказана поддержка на сумму более 50 млн рублей, это позволило привлечь в бизнес более 100 млн рублей кредитный средств.
Напомним, что сегодня, 15 мая закрылась харчевня «Длинный нос» на ул. Крисанова, 12Б.