В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье

Еще один аргумент против строительства — перегруженность Камского моста, особенно в часы пик. Плюс в видеообращении жители также говорят о том, что боятся мигрантов, их порядков, столкновений с местными. Жители так и говорят, что не смогут отпускать детей гулять одних, если здесь появится мечеть.