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В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье

В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье

15 мая 2024, 09:52
Фото: 1MI
В микрорайоне Верхняя Курья Перми объявлено о строительстве мечети. Начались общественные обсуждения, которые уже проходят очень бурно. Жители записали видеообращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
Сюжет
Мечеть

Что хотят построить?

Согласно документации, мечеть на 250 посетителей с парковочными местами больше 80-ти. Адрес — Верхне-Курьинская, 3. Место, окруженное частными и многоквартирными жилыми домами.

Фото: ИСОГД

Кто планирует строить?

Инициаторы строительства мечети — бизнесмены Рифхат и Руслан Ибрагимовы, а также их бизнес-партнер — депутат Пермской гордумы Владимир Плотников. По данным Properm.ru, земельные участки, которые были муниципальными, приватизировал Руслан Ибрагимов, учредитель и исполнительный директор «Фонда содействия строительству мечети Юнуса», учрежденному 1 апреля 2024 года. У Руслана Ибрагимова ряд компаний в сфере покупки, продажи, аренды недвижимости, торговли продуктами питания, алкоголем, табаком, а также рестораны и кафе.

Рендер мечетиРендер мечети
Рендер мечети
Фото: ИСОГД

Что говорят жители?

Частная инициатива по строительству мечети в микрорайоне Верхняя Курья встретила резкий протест местного населения. Жители направили обращения губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, к руководству города, к руководителям прокуратуры и Следственного комитета, а также записали видеообращение и разместили его в сети Интернет.

Аргументы против строительства мечети следующие: доля мусульман среди местного населения составляет менее 2%, в 10 минутах езды от микрорайона есть действующая мечеть (на другом берегу Камы). Кроме того, в Верхней Курье идет активная жилая застройка, и существует острый дефицит земли под социальную инфраструктуру.

«На все запросы населения о строительстве детских, спортивных, медицинских учреждений власть ссылается на отсутствие подходящей земли. При этом закрытым и таинственным образом был приватизирован участок муниципальной земли под эту будущую мечеть», — рассказывают активисты.

Еще один аргумент против строительства — перегруженность Камского моста, особенно в часы пик. Плюс в видеообращении жители также говорят о том, что боятся мигрантов, их порядков, столкновений с местными. Жители так и говорят, что не смогут отпускать детей гулять одних, если здесь появится мечеть.

Жители Верхней Курьи записали видеообращение к властям, в котором высказываются против строительства мечети в микрорайонеЖители Верхней Курьи записали видеообращение к властям, в котором высказываются против строительства мечети в микрорайоне
Жители Верхней Курьи записали видеообращение к властям, в котором высказываются против строительства мечети в микрорайоне
Фото: скриншот из видеообращения

Активисты протестного движения против строительства мечети рассказывают в обращениях к властям, что в проулке, где планируют строить мечеть, всегда играют дети, катаются на самокатах и велосипедах. «Сюда во время праздников будут приезжать по 500-800 мужчин! Как при таком раскладе отпускать детей гулять?» — возмущенно заявляют жители.

«Мы, жители Верхней Курьи, просим власть не провоцировать социальное напряжение и не давать разрешения на постройку этой мечети», — говорится в петиции, которую опубликовала инициативная группа.

Идет сбор подписей под петицией. Также идет подготовка к общественным обсуждениям.

Что говорят в администрации Перми?

Как сообщили Properm.ru в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, с 14 мая по 17 мая на Публичном портале ИСОГД города Перми пройдут общественные обсуждения о присвоении участку на Верхне-Курьинской, 3 такого вида использования как «религиозное использование. С инициативной выступил собственник данной территории.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 14 по 17 мая на Публичном портале ИСОГД города Перми, в администрации Мотовилихинского района города Перми, а также
в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Что говорят эксперты?

Градозащитник Денис Галицкий прокомментировал происходящее. По его словам, согласование условно-разрешённого вида «религиозное использование» (мечеть), действительно, вызвало волнение среди жителей Верхней Курьи.

«Их опасение, что возникнет национальный анклав, я не разделяю — анклавы создаются там, где дешёвая недвижимость, а тут место престижное и земля дорогая», — отметил Денис Галицкий.

«Градостроительную проблему я вижу в другом. Участок в зоне Р-4, которая предназначена для создания инфраструктуры для приезжающих, чтобы снизить антропогенную нагрузку на окружающие рекреационные территории. Кафе и прочее должны отвлекать на себя часть посетителей, снижать нагрузку на природу. А планируют объект на 200 одновременно молящихся людей — вряд ли столько есть в этом районе, так что будут приезжать сюда, в лес, и только увеличивать нагрузку…», — объяснил градозащитник.

Из положительного Денис Галицкий отметил, что мечеть планируют построить на частной земле, а не получить бесплатно у властей.

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