В пермских кинотеатрах вновь появилось голливудское кино

«За первые 12 дней мая при большом количестве выходных и отсутствии альтернативного контента сборы весьма грустные — 1,1 млрд рублей», — сказал РБК руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский. По его словам, еще в марте, когда кинотеатрам не запрещали показывать иностранные фильмы, на российском контенте удалось заработать 4,2 млрд руб., но уже в апреле этот показатель упал до 2,3 млрд.