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В пермских кинотеатрах вновь появилось голливудское кино

В пермских кинотеатрах вновь появилось голливудское кино

15 мая 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
Часть картин идет в формате «предсеансного обслуживания».

Кинотеатры Перми вновь включили в свои афиши голливудские фильмы в рамках так называемого «предсеансного обслуживания». Внимание на это обратил «РБК-Пермь».

В рамках данного формата сначала показывают американский фильм, а затем отечественную короткометражку. Такие показы предлагают кинотеатры «Синема 5» в ТЦ Imall Эспланада, «Киномакс» в «Столице», «Мягкий кинотеатр» в «СпешиLove».

В рамках предсеансного обслуживания в перечисленных кинотеатрах можно купить билеты на мультфильм «Кунг-фу Панда», художественные фильмы «Дюна», «Годзилла и Конг», «Планета обезьян: Новое царство».

С 18 апреля по 13 мая на экранах по требованию кинопрокатчиков демонстрировались только отечественные фильмы, но они не смогли собрать кассу, отмечает издание.

«За первые 12 дней мая при большом количестве выходных и отсутствии альтернативного контента сборы весьма грустные — 1,1 млрд рублей», — сказал РБК руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский. По его словам, еще в марте, когда кинотеатрам не запрещали показывать иностранные фильмы, на российском контенте удалось заработать 4,2 млрд руб., но уже в апреле этот показатель упал до 2,3 млрд.

«Майские праздники по сборам также ниже ожиданий: два больших четырехдневных уик-энда должны были принести как минимум в полтора-два раза больше, чем собрали сейчас», — подтверждает председатель Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Фото: сайт сети «Кино-Макс»
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#Пермь#Культура#Кино#Кино в перми
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