В пермских кинотеатрах вновь появилось голливудское кино

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Кинотеатры Перми вновь включили в свои афиши голливудские фильмы в рамках так называемого «предсеансного обслуживания». Внимание на это обратил «РБК-Пермь».
В рамках данного формата сначала показывают американский фильм, а затем отечественную короткометражку. Такие показы предлагают кинотеатры «Синема 5» в ТЦ Imall Эспланада, «Киномакс» в «Столице», «Мягкий кинотеатр» в «СпешиLove».
В рамках предсеансного обслуживания в перечисленных кинотеатрах можно купить билеты на мультфильм «Кунг-фу Панда», художественные фильмы «Дюна», «Годзилла и Конг», «Планета обезьян: Новое царство».
С 18 апреля по 13 мая на экранах по требованию кинопрокатчиков демонстрировались только отечественные фильмы, но они не смогли собрать кассу, отмечает издание.
«За первые 12 дней мая при большом количестве выходных и отсутствии альтернативного контента сборы весьма грустные — 1,1 млрд рублей», — сказал РБК руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский. По его словам, еще в марте, когда кинотеатрам не запрещали показывать иностранные фильмы, на российском контенте удалось заработать 4,2 млрд руб., но уже в апреле этот показатель упал до 2,3 млрд.
«Майские праздники по сборам также ниже ожиданий: два больших четырехдневных уик-энда должны были принести как минимум в полтора-два раза больше, чем собрали сейчас», — подтверждает председатель Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.