Юрист разъяснила порядок действий при лишении водительского удостоверения

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Подобную ситуацию пережил водитель из Лыткарина. Он пил пиво рядом с автомобилем. Это заметили сотрудники ГИБДД. Мужчине грозило лишение прав, что автоматически означало потерю работы, так как он работает в сфере грузоперевозок. Правозащитник Юлия Гусейнова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что дело было закрыто после рассмотрения в суде. Выяснилось, что водитель не планировал ехать в нетрезвом состоянии, а машина, рядом с которой его заметили, принадлежала его другу.
Эксперты рекомендуют обращаться в суд в любых спорных ситуациях. Если водитель уверен в своей правоте и предоставит достаточно доказательств, он может избежать наказания. Решение суда также можно обжаловать. По словам Гусейновой, часто постановление первой инстанции отменяют после апелляции.
Если суд все-таки лишил водителя прав, Гусейнова рекомендует как можно скорее сдать свидетельство о правах в ГИБДД, чтобы срок отсчета начался как можно раньше.
«Права сдаются в течение трех дней после вынесения решения суда. Если водитель принесет их через год, то срок лишения будет начислен с момента сдачи в ГИБДД», — подчеркивает юрист.
Когда пройдет половина срока лишения, можно будет снова сдавать экзамены на получение прав. При этом все штрафы должны быть оплачены. В некоторых случаях могут потребовать новое медицинское заключение — для тех, кто был лишен прав из-за вождения в нетрезвом состоянии, употребления алкоголя после ДТП или отказа от освидетельствования.
Однако пытаться прийти к соглашению на месте не стоит. Адвокат напоминает, что в таком случае ситуация может привести к уголовному делу.