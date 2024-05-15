Юрист разъяснила порядок действий при лишении водительского удостоверения

Подобную ситуацию пережил водитель из Лыткарина. Он пил пиво рядом с автомобилем. Это заметили сотрудники ГИБДД. Мужчине грозило лишение прав, что автоматически означало потерю работы, так как он работает в сфере грузоперевозок. Правозащитник Юлия Гусейнова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что дело было закрыто после рассмотрения в суде. Выяснилось, что водитель не планировал ехать в нетрезвом состоянии, а машина, рядом с которой его заметили, принадлежала его другу.