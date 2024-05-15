За 1-й квартал этого года закупки госкомпаний у МСП превысили 1,6 трлн рублей

Наибольший прирост числа договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), а также на программное обеспечение и услуги по его разработке и на IT-консультации (более чем в четыре раза).