За 1-й квартал этого года закупки госкомпаний у МСП превысили 1,6 трлн рублей

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Объем закупок у МСП является одним из показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина и курируемого вице-премьером Александром Новаком. В текущем году плановый объем закупок составляет 7,2 трлн рублей, пишет ria.ru.
«Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей. Выручка в более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», — прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.
Корпорация МСП, которая контролирует соблюдение квоты, отметила значительный прирост общей суммы закупок у предпринимателей из Москвы, Татарстана и Свердловской области (243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно).
За 1-й квартал по закону № 223-ФЗ было заключено договоров более чем 10 тысячами крупных заказчиков и около 89,5 тысячи МСП-поставщиков. Количество представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год увеличилось более чем на 20%, заявил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.
Наибольший прирост числа договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), а также на программное обеспечение и услуги по его разработке и на IT-консультации (более чем в четыре раза).
С 15 мая в социальных сетях «Мой бизнес» и Федеральной антимонопольной службы России начинается публикация ответов экспертов ФАС по закону о контрактной системе и закону о закупках. Специалисты дадут правовую оценку действиям заказчика и помогут разобраться в деталях действующих законов.