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Updated Сегодня, 12:22

За 1-й квартал этого года закупки госкомпаний у МСП превысили 1,6 трлн рублей

За 1-й квартал этого года закупки госкомпаний у МСП превысили 1,6 трлн рублей

15 мая 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
В первом квартале 2024 года государственные компании закупили товаров и услуг у малых и средних предприятий (МСП) на сумму более 1,6 трлн рублей в рамках закона № 223-ФЗ. За выполнением квоты в размере 25% на закупки у МСП следит Корпорация МСП.

Объем закупок у МСП является одним из показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина и курируемого вице-премьером Александром Новаком. В текущем году плановый объем закупок составляет 7,2 трлн рублей, пишет ria.ru.

«Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей. Выручка в более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», — прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.

Корпорация МСП, которая контролирует соблюдение квоты, отметила значительный прирост общей суммы закупок у предпринимателей из Москвы, Татарстана и Свердловской области (243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно).

За 1-й квартал по закону № 223-ФЗ было заключено договоров более чем 10 тысячами крупных заказчиков и около 89,5 тысячи МСП-поставщиков. Количество представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год увеличилось более чем на 20%, заявил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший прирост числа договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), а также на программное обеспечение и услуги по его разработке и на IT-консультации (более чем в четыре раза).

С 15 мая в социальных сетях «Мой бизнес» и Федеральной антимонопольной службы России начинается публикация ответов экспертов ФАС по закону о контрактной системе и закону о закупках. Специалисты дадут правовую оценку действиям заказчика и помогут разобраться в деталях действующих законов.

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