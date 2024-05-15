Жительница Лысьвы потратила с карты знакомой солидную сумму

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Лысьвенский городской суд вынес приговор местной жительнице. Она признана виновной в хищении средств с карты знакомой, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что подсудимая, завладев тайно кредитной банковской картой своей знакомой, похитила свыше 117 тыс. рублей, расплачиваясь ею бесконтактным способом за различные покупки в магазинах.
Судом женщина признана виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с нее также взыскана сумма, причиненного потерпевшей материального ущерба.