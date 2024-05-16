AstraZeneca препятствует выпуску доступных лекарств от диабета производства России

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Свыше 5 миллионов граждан Российской Федерации с диагнозом «сахарный диабет» состоят на учете. Им и еще стольким же людям, пока не знающим о наличии у них этого заболевания, необходим пожизненный прием лекарств на основе дапаглифлозина. Однако препаратов на всех не хватает.
Как сообщила доцент кафедры госпитальной терапии № 2 Сеченовского университета Роза Ваколюк, в перечне основных причин недостаточного уровня внедрения лекарственных препаратов указанной группы во врачебную практику высокая стоимость. В 2022 году в стране зафиксировали 128 330 случаев смерти пациентов с СД.
По информации издания «Новые Известия», компания «АстраЗенека» долго оставалась рыночным монополистом по выпуску противодиабетических препаратов этой группы. С каждой упаковки препарата европейский фармакологический гигант получал 2500 рублей. До недавнего времени хранителем патента в РФ являлась дочерняя компания международного концерна — она зарегистрировала патент на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое наименование «Форсига») в 2002 году. 15 мая 2023 года срок документа истек, и по неизвестной причине производителю не удалось своевременно его продлить. Но на стороне компании из Европы оказался Роспатент.
«АстраЗенека», обратившись в ведомство, с помощью «каскада» патентов все же смогла получить новый документ. Корпорацию не остановил даже тот факт, что такие действия считаются нарушением законодательных норм не только в России, но и в государствах всего мира.
По словам правозащитника Алексея Залесова — адвоката производителей, намеревающихся наладить выпуск препарата с аналогичной формулой, но стоящего на 900 рублей дешевле, повторного патента на дапаглифлозин совершенно точно не выдавалось ни в одной стране. Тематический обзор на эту тему делала и доверитель адвоката — компания KRKA. «По закону это невозможно», — заключил специалист.
После прохождения ряда судебных инстанций, компания КРКА успешно оспорила выдачу второго патента «АстраЗенеке» и получила в конце концов положительный вердикт от президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП). Ведомство обязало Роспатент исправить допущенную ошибку, но чиновники ведомства решили не выполнять судебное предписание. Вместо этого они дожидаются постановления Верховного суда, в который обратилась «АстраЗенека». В начале июня судьба монополии будет решена.