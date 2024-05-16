AstraZeneca препятствует выпуску доступных лекарств от диабета производства России

По информации издания «Новые Известия», компания «АстраЗенека» долго оставалась рыночным монополистом по выпуску противодиабетических препаратов этой группы. С каждой упаковки препарата европейский фармакологический гигант получал 2500 рублей. До недавнего времени хранителем патента в РФ являлась дочерняя компания международного концерна — она зарегистрировала патент на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое наименование «Форсига») в 2002 году. 15 мая 2023 года срок документа истек, и по неизвестной причине производителю не удалось своевременно его продлить. Но на стороне компании из Европы оказался Роспатент.