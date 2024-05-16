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Баланин провел в Чечне расширенное совещание ТФОМС

Баланин провел в Чечне расширенное совещание ТФОМС

16 мая 2024, 17:13
Фото: Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин в Грозном принял участие в расширенном совещании совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На мероприятие были приглашены глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, руководители территориальных фондов ОМС из разных регионов России. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

В торжественной части к участникам совещания обратился Рамзан Кадыров. Он отметил, что нынешняя система ОМС достаточно успешно справляется с возложенными на нее задачами.

В своей речи глава ФОМС Илья Баланин отметил, что, несмотря на текущие вызовы, государство предоставляло и продолжит предоставлять необходимые медицинские услуги населению. Он также добавил, что важную роль в этом процессе играет система обязательного медицинского страхования.

По словам Баланина, все новшества, запланированные в системе, ориентированы на пациента и позволяют сохранить здоровье и повысить качество жизни. Поэтому в числе приоритетных направлений он назвал профилактическую работу.

Глава ФОМС также отметил, что в 2024 году существенно увеличены объемы диспансеризации. По его данным, ее смогут пройти более 100 млн россиян, а это на 17% больше, чем в прошлом году.

Илья Баланин отдельно остановился на теме, затрагивающей оценку репродуктивного здоровья населения, которая предусмотрена программой госгарантий. По его словам, в связи с тем, что 2024 год указом президента России объявлен Годом семьи, более 6 млн мужчин и женщин смогут пройти такое обследование. Более того, на этот год также увеличены объемы проведения женщинам процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Он также отметил, что вышеуказанная программа госгарантий полностью обеспечена бюджетным финансированием в размере 3,9 трлн рублей в этом году.

В рамках стратегических сессий участники обсудили вопросы цифровой трансформации системы ОМС, информационной безопасности, контрольно-ревизионной деятельности и др.

В завершение Илья Баланин добавил, что главной задачей системы ОМС, как и ранее, остается оказание качественной медицинской помощи.

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