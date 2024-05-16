Баланин провел в Чечне расширенное совещание ТФОМС

Илья Баланин отдельно остановился на теме, затрагивающей оценку репродуктивного здоровья населения, которая предусмотрена программой госгарантий. По его словам, в связи с тем, что 2024 год указом президента России объявлен Годом семьи, более 6 млн мужчин и женщин смогут пройти такое обследование. Более того, на этот год также увеличены объемы проведения женщинам процедуры экстракорпорального оплодотворения.