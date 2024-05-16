Баланин провел в Чечне расширенное совещание ТФОМС

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
На мероприятие были приглашены глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, руководители территориальных фондов ОМС из разных регионов России. Об этом сообщает издание РИА «Новости».
В торжественной части к участникам совещания обратился Рамзан Кадыров. Он отметил, что нынешняя система ОМС достаточно успешно справляется с возложенными на нее задачами.
В своей речи глава ФОМС Илья Баланин отметил, что, несмотря на текущие вызовы, государство предоставляло и продолжит предоставлять необходимые медицинские услуги населению. Он также добавил, что важную роль в этом процессе играет система обязательного медицинского страхования.
По словам Баланина, все новшества, запланированные в системе, ориентированы на пациента и позволяют сохранить здоровье и повысить качество жизни. Поэтому в числе приоритетных направлений он назвал профилактическую работу.
Глава ФОМС также отметил, что в 2024 году существенно увеличены объемы диспансеризации. По его данным, ее смогут пройти более 100 млн россиян, а это на 17% больше, чем в прошлом году.
Илья Баланин отдельно остановился на теме, затрагивающей оценку репродуктивного здоровья населения, которая предусмотрена программой госгарантий. По его словам, в связи с тем, что 2024 год указом президента России объявлен Годом семьи, более 6 млн мужчин и женщин смогут пройти такое обследование. Более того, на этот год также увеличены объемы проведения женщинам процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Он также отметил, что вышеуказанная программа госгарантий полностью обеспечена бюджетным финансированием в размере 3,9 трлн рублей в этом году.
В рамках стратегических сессий участники обсудили вопросы цифровой трансформации системы ОМС, информационной безопасности, контрольно-ревизионной деятельности и др.
В завершение Илья Баланин добавил, что главной задачей системы ОМС, как и ранее, остается оказание качественной медицинской помощи.