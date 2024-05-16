Банк НОВИКОМ совершенствует бренд

Posted 16 мая, 06:55
Published 16 мая, 06:55
Modified 16 мая, 06:55
Updated 16 мая, 06:55
Новый бренд банка направлен на поддержку развития предпринимательства, сообщает издание newstracker.ru. Компания в ближайшие годы планирует укрепить свою позицию в качестве ключевого финансового звена технологического развития государства.
Для достижения поставленных целей НОВИКОМ расширяет свою клиентскую базу и предлагает свои услуги широкому кругу клиентов различных секторов экономики: от крупных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей до малого и среднего бизнеса, входящего в цепочку кооперации компаний-клиентов. В розничном сегменте банк сосредотачивается на сотрудниках предприятий-партнеров, предлагая им социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.
По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, НОВИКОМ ставит перед собой цель стать основной кредитно-финансовой организацией в области инженерной мысли, содействуя развитию промышленности на пути России к технологическому лидерству. Банк гордится своим участием в этой амбициозной задаче, которая ежедневно вдохновляет компанию и двигает ее вперед к новым достижениям и решениям.
Визуальное оформление нового бренда банка отражает концепцию инженерного развития. Логотип, который отсылает к этой идее, представляет собой чертеж, символизирующий инновационные разработки. В знаке можно увидеть начальную букву названия и банковскую карту, и такая его многомерность говорит о вариативности решений компании. Стиль инженерной графики и конструкций просматривается в геометричности форм фирменного стиля и легкости линий.
Основными цветами обновленного стиля банка стали фиолетовый и технологичный графит. Такая палитра должна подчеркивать прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов компании с одной стороны и фундаментальный подход, используемый в работе, с другой.
Название банка краткое, что символизирует непрерывно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. В самом названии НОВИКОМ заключены ценности, которые объединяют банк и инженерный корпус Российской Федерации, — новаторство, конструктив и мастерство.