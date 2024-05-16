Банк НОВИКОМ совершенствует бренд

Визуальное оформление нового бренда банка отражает концепцию инженерного развития. Логотип, который отсылает к этой идее, представляет собой чертеж, символизирующий инновационные разработки. В знаке можно увидеть начальную букву названия и банковскую карту, и такая его многомерность говорит о вариативности решений компании. Стиль инженерной графики и конструкций просматривается в геометричности форм фирменного стиля и легкости линий.