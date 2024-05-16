Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по сообщению о незаконном лишении свободы врачей скорой помощи в Пермском крае. Инцидент произошел 8 мая в квартире пациента. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.