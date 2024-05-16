Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по сообщению о незаконном лишении свободы врачей скорой помощи в Пермском крае. Инцидент произошел 8 мая в квартире пациента. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
Сын пациентки запер и удерживал медицинских работников в квартире из-за отказа последних госпитализировать женщину. Ведомство отметило, что оснований на ее госпитализацию у бригады скорой помощи не было.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. Доклад о ее ходе будет представлен и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерием Сафоновым.