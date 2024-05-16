properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей

Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей

16 мая 2024, 08:11
Фото: sledcom.ru
Доклад о ходе доследственной проверки предоставит и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерий Сафонов.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по сообщению о незаконном лишении свободы врачей скорой помощи в Пермском крае. Инцидент произошел 8 мая в квартире пациента. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Сын пациентки запер и удерживал медицинских работников в квартире из-за отказа последних госпитализировать женщину. Ведомство отметило, что оснований на ее госпитализацию у бригады скорой помощи не было.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Доклад о ее ходе будет представлен и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерием Сафоновым.

Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался застрявшей на дорогах Прикамья каретой скорой помощиБастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в ПрикамьеБастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника
#Бастрыкин#Незаконное лишение свободы#Прикамье#Доследственная проверка#Бригада скорой помощи#Рф#Следком#Врачи скорой помощи
Подпишитесь
Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда
Сегодня, 08:25
В Перми почти за девять миллионов рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»
Сегодня, 07:24
Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры
Сегодня, 06:53
Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С
Сегодня, 05:35
Сбросьте скорость! На Липовой горе началась миграция серых жаб
Сегодня, 05:32
Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину
Сегодня, 02:00
"