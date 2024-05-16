Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по нарушению прав жителей Прикамья

Глава Следственного управления СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав жителей деревни Симаково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в этом населенном пункте застряла машина скорой помощи по пути к пациенту.