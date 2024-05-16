Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по нарушению прав жителей Прикамья

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Глава Следственного управления СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав жителей деревни Симаково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в этом населенном пункте застряла машина скорой помощи по пути к пациенту.
Причиной инцидента оказалось плохое состояние дороги. По словам местных жителей, капитальный ремонт автодороги проводился три года назад. Доклад в центральный аппарат Следкома РФ предоставит руководитель СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.