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Этой ночью в Перми неизвестные подожгли автомобиль

Этой ночью в Перми неизвестные подожгли автомобиль

16 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI
Легковушка полностью сгорела, пострадали две соседние машины.

Этой ночью в Перми, по ул. Сысольская, 10/4, неизвестные сожгли легковой автомобиль. Также пострадали припаркованные рядом авто, сообщают в краевом МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Сысольская поступило 16 мая в 2:49. К месту вызова были направлены восемь человек личного состава и две единиц техники.

Пожарные на месте увидели, что происходило горение автомобиля, существовала угроза распространения пламени на рядом припаркованный автотранспорт.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь ликвидирован в 2:58. В результате пожара сгорел автомобиль, огнём повреждены две рядом припаркованные машины.

Предварительная причина пожара — поджог, говорят спасатели.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Поджог#Автомобиль
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