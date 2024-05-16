Этой ночью в Перми неизвестные подожгли автомобиль

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Этой ночью в Перми, по ул. Сысольская, 10/4, неизвестные сожгли легковой автомобиль. Также пострадали припаркованные рядом авто, сообщают в краевом МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Сысольская поступило 16 мая в 2:49. К месту вызова были направлены восемь человек личного состава и две единиц техники.
Пожарные на месте увидели, что происходило горение автомобиля, существовала угроза распространения пламени на рядом припаркованный автотранспорт.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь ликвидирован в 2:58. В результате пожара сгорел автомобиль, огнём повреждены две рядом припаркованные машины.
Предварительная причина пожара — поджог, говорят спасатели.