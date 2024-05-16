properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

ФАС: В России подешевели яйца

16 мая 2024, 11:11
По данным Федеральной антимонопольной службе (ФАС), наблюдается снижение цен на куриные яйца в России. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

ФАС провела анализ ситуации с ценами на данный продукт и возбудила 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства РФ. Об этом пишет regions.ru со ссылкой на ТАСС.

Подорожание яиц началось в конце 2023 года. Даже президент Владимир Путин обратил внимание на данную проблему во время прямой линии, связав рост цен на яйца с увеличившимся спросом. Он отметил, что люди стали приобретать яйца как источник белка, так как они были доступнее мяса, цены на которое также значительно выросли. Путин поручил стабилизировать ситуацию на рынке.

В январе 2024 года в 17 регионах России были подписаны соглашения о стабилизации цен на куриные яйца. Однако ФАС предупредила, что такие соглашения — временные.

На данный момент стоимость десятка куриных яиц в России составляет от 110 до 125 рублей.

Подпишитесь
Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда
Сегодня, 08:25
В Перми почти за девять миллионов рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»
Сегодня, 07:24
Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры
Сегодня, 06:53
Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С
Сегодня, 05:35
Сбросьте скорость! На Липовой горе началась миграция серых жаб
Сегодня, 05:32
Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину
Сегодня, 02:00
"