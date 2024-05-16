ФАС: В России подешевели яйца

Подорожание яиц началось в конце 2023 года. Даже президент Владимир Путин обратил внимание на данную проблему во время прямой линии, связав рост цен на яйца с увеличившимся спросом. Он отметил, что люди стали приобретать яйца как источник белка, так как они были доступнее мяса, цены на которое также значительно выросли. Путин поручил стабилизировать ситуацию на рынке.