ФАС: В России подешевели яйца

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
ФАС провела анализ ситуации с ценами на данный продукт и возбудила 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства РФ. Об этом пишет regions.ru со ссылкой на ТАСС.
Подорожание яиц началось в конце 2023 года. Даже президент Владимир Путин обратил внимание на данную проблему во время прямой линии, связав рост цен на яйца с увеличившимся спросом. Он отметил, что люди стали приобретать яйца как источник белка, так как они были доступнее мяса, цены на которое также значительно выросли. Путин поручил стабилизировать ситуацию на рынке.
В январе 2024 года в 17 регионах России были подписаны соглашения о стабилизации цен на куриные яйца. Однако ФАС предупредила, что такие соглашения — временные.
На данный момент стоимость десятка куриных яиц в России составляет от 110 до 125 рублей.