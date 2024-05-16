Михаила Гельфанда уволили из Института РАН

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
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Updated Сегодня, 11:10
Гельфанд выразил надежду, что это — не финал истории, пишет «Ридус».
Профессор связал свое увольнение с деятельностью нового руководства института, которое, по его словам, массово увольняет недовольных сотрудников. Гельфанд отметил, что с новые руководители учреждения сделали более сложными бюрократические процессы, в то время как финансовые решения стали менее прозрачными. Кроме того, он высказался о проблемах с кадрами и общей научной и управленческой неэффективности.
Александр Панчин, старший научный сотрудник ИППИ РАН, назвал Гельфанда самым цитируемым ученым в институте и одним из наиболее цитируемых ученых в России. Он также отметил, что Гельфанд является прекрасным популяризатором науки. Показатель его научного влияния по Scopus составляет 61.