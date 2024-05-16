Михаила Гельфанда уволили из Института РАН

Профессор связал свое увольнение с деятельностью нового руководства института, которое, по его словам, массово увольняет недовольных сотрудников. Гельфанд отметил, что с новые руководители учреждения сделали более сложными бюрократические процессы, в то время как финансовые решения стали менее прозрачными. Кроме того, он высказался о проблемах с кадрами и общей научной и управленческой неэффективности.