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Михаила Гельфанда уволили из Института РАН

16 мая 2024, 11:05
Профессор Михаил Гельфанд был уволен из Института проблем передачи информации РАН (ИППИ) в соответствии с статьей 288 Трудового кодекса Российской Федерации, которая применяется при увольнении совместителей. Он сообщил об этом в своем канале в Telegram.

Гельфанд выразил надежду, что это — не финал истории, пишет «Ридус».

Профессор связал свое увольнение с деятельностью нового руководства института, которое, по его словам, массово увольняет недовольных сотрудников. Гельфанд отметил, что с новые руководители учреждения сделали более сложными бюрократические процессы, в то время как финансовые решения стали менее прозрачными. Кроме того, он высказался о проблемах с кадрами и общей научной и управленческой неэффективности.

Александр Панчин, старший научный сотрудник ИППИ РАН, назвал Гельфанда самым цитируемым ученым в институте и одним из наиболее цитируемых ученых в России. Он также отметил, что Гельфанд является прекрасным популяризатором науки. Показатель его научного влияния по Scopus составляет 61.

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