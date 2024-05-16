Музей пермской артиллерии станет частью Пермского краеведческого

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Музей пермской артиллерии, который с момента его создания принадлежал «Мотовилихинским заводам» станет структурным подразделением Пермского краеведческого музея. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры сообщает «В курсе.ру».
Присоединение к Пермскому краеведческому музею позволит сохранить экспозиции и фонды Музея пермской артиллерии, развивать научно-фондовую, экспозиционную и социокультурную деятельность. Экспозиции Музея пермской артиллерии сохраняются, цитирует издание сотрудников музея.
Учреждение будет работать в тесной связке с мемориальным Домом-музеем Н. Г. Славянова, с перспективой создания музейного научно-технического кластера в Мотовилихе.
Вход в Музей пермской артиллерии и территорию уличной экспозиции в настоящее время остается бесплатным. Открыт в 1976 г. по решению руководства и партийной организации завода. Экспозиция состоит из двух блоков — в здании музея, которое является памятником архитектуры XIX века, и на площадке под открытым небом. Здесь выставлено более 40 образцов военной техники — это пушки, гаубицы, самоходные артиллерийские орудия, миномёты, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня, а также баллистические ракеты и зенитно-ракетные установки.
Музей принадлежал «Мотовилихинским заводам», однако, в ходе процедуры банкротства он несколько раз оказывался в составе ликвидной массы и мог быть продан новым владельцам. Краевые власти добились сохранения музея как целостного комплекса.