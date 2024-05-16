Музей пермской артиллерии станет частью Пермского краеведческого

Вход в Музей пермской артиллерии и территорию уличной экспозиции в настоящее время остается бесплатным. Открыт в 1976 г. по решению руководства и партийной организации завода. Экспозиция состоит из двух блоков — в здании музея, которое является памятником архитектуры XIX века, и на площадке под открытым небом. Здесь выставлено более 40 образцов военной техники — это пушки, гаубицы, самоходные артиллерийские орудия, миномёты, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня, а также баллистические ракеты и зенитно-ракетные установки.