На ПМЭФ состоится международный турнир по парусному спорту

По сообщению издания 56orb.ru, регата открывает серию Tenzor International Cup, посвященную знаменитым личностям в парусном спорте. Директор ЦСП сборных России и член наблюдательного совета Фонда Росконгресса Георгий Брюсов отметил, что в рамках ПМЭФ ранее проводились турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велоспорту. Теперь в линейку возможностей вошел парусный спорт. Брюсов отметил, что работа организаторов по сотрудничеству с коллегами из зарубежных стран проводится на высоком уровне. По его словам, важно, что имя Игоря Ченцова и дальше будет работать на парусный спорт России.