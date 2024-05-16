На ПМЭФ состоится международный турнир по парусному спорту

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Это спортивное событие будет проходить в рамках программы спортивных игр Петербургского международного экономического форума в яхт-клубе «Пестово» в Подмосковье. Время проведения — с 30 мая по 2 июня.
По сообщению издания 56orb.ru, регата открывает серию Tenzor International Cup, посвященную знаменитым личностям в парусном спорте. Директор ЦСП сборных России и член наблюдательного совета Фонда Росконгресса Георгий Брюсов отметил, что в рамках ПМЭФ ранее проводились турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велоспорту. Теперь в линейку возможностей вошел парусный спорт. Брюсов отметил, что работа организаторов по сотрудничеству с коллегами из зарубежных стран проводится на высоком уровне. По его словам, важно, что имя Игоря Ченцова и дальше будет работать на парусный спорт России.
Сербская команда Zid Artsailing Team станет одним из фаворитов турнира в своей серии. За нее будут выступать Зоран Паунович из Сербии, Дастин Бальдевайн из Германии и два спортсмена из Российской Федерации — Андрей Кирилюк и Даниил Банаян.
Спортсмены из Республики Беларусь выступят в составах 3 команд. Даниил Одинцов и Сергей Десюкевич — титулованные мастера спорта международного класса — представят экипажи Tenzor Team и Skolkovo SailingTeam-3, а Илья Страх, который является многократным участником и призером международных соревнований, на протяжении многих лет является незаменимым шкотовым команды PAVETRA.
Первый этап проекта поддерживают Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.
Серия Tenzor International Cup объединит четыре этапа, которые будут проходить с июня по ноябрь текущего года в Пестово Московской области и в Сочи. Призовой фонд мероприятия составит 2 миллиона рублей.