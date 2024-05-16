На следующей неделе в Перми пройдёт этап «Кубка Победы» по боксу

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты. Команды-победители получат путевку в полуфинал турнира, который пройдет 30 мая в Оренбурге. Вторая пара участников ½ определится в Кемерово. Там встретятся команды «Сибирь» (Сибирский ФО и Дальневосточный ФО); «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); «Тула» (Центральный ФО) и «Москва» (Москва).