На следующей неделе в Перми пройдёт этап «Кубка Победы» по боксу

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В Перми 23 мая состоится II этап «Кубка Победы» по боксу. Его участниками станут сборные четырёх федеральных округов, сообщает пресс-служба краевого минспорта.
Они выступят под символичными названиями, посвященными Великой Отечественной войне: «Урал» (Уральский ФО), «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО), «Сталинград» (Южный ФО), «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО) и «Кама» (Приволжский ФО). В составе команды Поволжья выступит пермский спортсмен, Мастер спорта России, бронзовый призер Чемпионата страны прошлого года Муса Мирзаев. Соревнования пройдут по олимпийской системе — на вылет.
Турнир пройдет в СК им. В. П. Сухарева 23 мая. В 16:30 встретятся команды «Сталинград» — «Кавказ», в 19:00 «Кама» — «Урал».
Вход на все мероприятия «Кубка Победы» по боксу свободный.
Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты. Команды-победители получат путевку в полуфинал турнира, который пройдет 30 мая в Оренбурге. Вторая пара участников ½ определится в Кемерово. Там встретятся команды «Сибирь» (Сибирский ФО и Дальневосточный ФО); «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); «Тула» (Центральный ФО) и «Москва» (Москва).
Суперфинал состоится 6 июня в Санкт-Петербурге.
«Кубок Победы» был создан три года назад и по масштабу ему нет аналогов в России. Во время предыдущих розыгрышей команда «Кама» в финалах выигрывала у «Ленинграда». «Москва» оба раза завоевывала бронзу.