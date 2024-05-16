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Стало известно, когда Россия откажется от Болонской системы образования

Никаких больше бакалавров. В России изменят систему высшего образования

16 мая 2024, 07:14
Фото: unsplash.com

Стало известно, когда Россия откажется от Болонской системы образования

Для студентов-медиков ситуация практически не изменится.

С 2025 года в России исчезнет бакалавриат. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишет РБК.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия „бакалавр“. У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование», — заявил министр.

Валерий Фальков рассказал, что четырехлетнего срока обучения недостаточно, чтобы подготовить квалифицированного специалиста за четырехлетний срок. По мнению министра, нужно переходить на обучение в вузах сроком на 5,5-6 лет. Для студентов, получающих образование врача, ситуация в целом не поменяется.

В мае 2022 года Фальков сообщил, что Россия намерена отказаться от Болонской системы образования и создать собственную. В феврале прошлого года президент Владимир Путин также предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. В марте он подписал указ о реализации пилотного проекта о базовом (4-6 лет) и специализированном (магистратура — 1-3 года, ординатура, ассистентура-стажировка) уровнях высшего образования. А аспирантура относится к профессиональному образованию.

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#Общество#Образование#Высшее образование#Министерство образования#Минобрнауки#Студенты
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