Никаких больше бакалавров. В России изменят систему высшего образования

В мае 2022 года Фальков сообщил, что Россия намерена отказаться от Болонской системы образования и создать собственную. В феврале прошлого года президент Владимир Путин также предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. В марте он подписал указ о реализации пилотного проекта о базовом (4-6 лет) и специализированном (магистратура — 1-3 года, ординатура, ассистентура-стажировка) уровнях высшего образования. А аспирантура относится к профессиональному образованию.