Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы

Так, одна из работниц недополучила около 30 тыс. рублей, ее коллега — 28 тыс. рублей. После изучения доказательной базы экспертов о результатах проведенной проверки суд обязал руководство учреждения выплатить истцам положенные суммы. Ответчик в лице представителей организации-должника был уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о последствиях неисполнения решения суда.