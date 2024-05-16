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Updated Сегодня, 10:42

Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы

Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы

16 мая 2024, 09:49
Фото: kandinsky
Одна из педагогов учреждения недополучила около 30 тыс. рублей, ее коллега — 28 тыс. рублей.

Сотрудницы Пермской хоровой капеллы мальчиков через суд добились выплаты своих зарплат. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Как указывает ведомство, конфликт возник по причине вступления в силу новых локальных нормативных актов о регулировании правил премирования, материальном и моральном стимулировании педагогов. По мнению пермячек, этот документ нарушает их права на получение должных выплат.

В целях подтверждения факта некорректного начисления денег пришлось провести финансово-экономическую экспертизу. Проверка показала, что сотрудницы капеллы не ошиблись, обратившись в суд. Установлено, что процент стимулирующей части фонда оплаты труда не был в соответствии с Положением об отраслевой оплате труда, утвержденным городским властями.

Так, одна из работниц недополучила около 30 тыс. рублей, ее коллега — 28 тыс. рублей. После изучения доказательной базы экспертов о результатах проведенной проверки суд обязал руководство учреждения выплатить истцам положенные суммы. Ответчик в лице представителей организации-должника был уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о последствиях неисполнения решения суда.

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#Суд#Зарплата#Выплата#Исполнительное производство#Пермская хоровая капелла#Премирование#Финансово-экономическая экспертиза
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