Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Сотрудницы Пермской хоровой капеллы мальчиков через суд добились выплаты своих зарплат. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Как указывает ведомство, конфликт возник по причине вступления в силу новых локальных нормативных актов о регулировании правил премирования, материальном и моральном стимулировании педагогов. По мнению пермячек, этот документ нарушает их права на получение должных выплат.
В целях подтверждения факта некорректного начисления денег пришлось провести финансово-экономическую экспертизу. Проверка показала, что сотрудницы капеллы не ошиблись, обратившись в суд. Установлено, что процент стимулирующей части фонда оплаты труда не был в соответствии с Положением об отраслевой оплате труда, утвержденным городским властями.
Так, одна из работниц недополучила около 30 тыс. рублей, ее коллега — 28 тыс. рублей. После изучения доказательной базы экспертов о результатах проведенной проверки суд обязал руководство учреждения выплатить истцам положенные суммы. Ответчик в лице представителей организации-должника был уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о последствиях неисполнения решения суда.