Пермская компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов для промышленных предприятий. Первым продуктом стал шестиосевой коллаборативный Promobot M13, сообщает пресс-служба производителя.
Робот-манипулятор спроектирован для выполнения задач упаковки, сварки, сборки, подъема, перемещения деталей весом до 13 кг и других операций. Promobot M13 состоит из трех конструктивных блока: манипулятор, блока и пульта управления. Это позволяет обеспечить качественную эксплуатацию без навыков сложного программирования.
Увидеть манипулятор можно на 24-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности», которая пройдет с 20 по 24 мая в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.