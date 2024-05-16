properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Пермская компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов

Пермская компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов

16 мая 2024, 12:59
Фото: promo-bot.ru
Роботы предназначены для применения в промышленности.

Компания «Промобот» объявила о запуске производства роботов-манипуляторов для промышленных предприятий. Первым продуктом стал шестиосевой коллаборативный Promobot M13, сообщает пресс-служба производителя.

Робот-манипулятор спроектирован для выполнения задач упаковки, сварки, сборки, подъема, перемещения деталей весом до 13 кг и других операций. Promobot M13 состоит из трех конструктивных блока: манипулятор, блока и пульта управления. Это позволяет обеспечить качественную эксплуатацию без навыков сложного программирования.

Увидеть манипулятор можно на 24-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности», которая пройдет с 20 по 24 мая в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

#Касается каждого#Экономика#Робот#Робототехника#Роботы
Подпишитесь
Пять мест для отдыха в Пермском крае: что следует посетить летом
Сегодня, 11:00
В центре Перми началась реконструкция Спасо-Преображенского кафедрального собора
Сегодня, 10:26
Пермяку не дали вылететь в Турцию из-за опечатки в паспорте
Сегодня, 11:32
Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Сегодня, 11:47
Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти
Сегодня, 09:16
Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда
Сегодня, 08:25
"