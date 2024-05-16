Пермский мясокомбинат выдавал тонну свинины за тонну говядины

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Перми региональное управление Россельхознадзора установило, что ООО «Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“» выдавал свинину за говядину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» установлено, что 22 апреля уполномоченным лицом предприятия был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на выработку 950 кг говяжьего фарма, где в качестве сырья для выработки использовалось только 950 кг бескостной свинины.
Таким образом, 330 кг готовой продукции были направлены индивидуальным предпринимателям и юрлицам города Перми для ее реализации. В настоящий момент 620 кг говядины находится у завода.
Мясокомбинату было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.