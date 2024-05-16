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Пермский мясокомбинат выдавал тонну свинины за тонну говядины

Пермский мясокомбинат выдавал тонну свинины за тонну говядины

16 мая 2024, 12:08
Фото: 1MI
Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

В Перми региональное управление Россельхознадзора установило, что ООО «Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“» выдавал свинину за говядину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» установлено, что 22 апреля уполномоченным лицом предприятия был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на выработку 950 кг говяжьего фарма, где в качестве сырья для выработки использовалось только 950 кг бескостной свинины.

Таким образом, 330 кг готовой продукции были направлены индивидуальным предпринимателям и юрлицам города Перми для ее реализации. В настоящий момент 620 кг говядины находится у завода.

Мясокомбинату было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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#Россельхознадзор#Пермский мясокомбинат#ФГИС «ВетИС»#Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино»
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