Пермский мясокомбинат выдавал тонну свинины за тонну говядины

В ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» установлено, что 22 апреля уполномоченным лицом предприятия был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на выработку 950 кг говяжьего фарма, где в качестве сырья для выработки использовалось только 950 кг бескостной свинины.