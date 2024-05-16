Пермяку не дали вылететь в Турцию из-за опечатки в паспорте

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пермяк не смог вылететь в Турцию из аэропорта «Большое Савино» из-за опечатки в паспорте. Об этом мужчина сообщил изданию «59.RU».
По словам Алексея, вылет должен быть состояться сегодня в 12:35. Однако, когда он зарегистрировался на рейс и сдал багаж, его не пустили на посадку. Выяснилось, что документе, удостоверяющим его личность, написано не «Пермь», а «Ермь».
Мужчина позвонил в полицию, где ему сказали, что перезвонят. Звонка все не было. Так, он просидел в аэропорту несколько часов. «Сейчас я уже третий час в кабинете. Меня закрыли и не выпускают. Я не могу выбраться в туалет даже. И самолет улетел только что, а я сижу», — рассказал житель Перми изданию.
В пресс-службе аэропорта 59.RU сообщили, что инцидент относится к ведению Отделения пограничного контроля ФСБ России.