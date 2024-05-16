Пермяку не дали вылететь в Турцию из-за опечатки в паспорте

Мужчина позвонил в полицию, где ему сказали, что перезвонят. Звонка все не было. Так, он просидел в аэропорту несколько часов. «Сейчас я уже третий час в кабинете. Меня закрыли и не выпускают. Я не могу выбраться в туалет даже. И самолет улетел только что, а я сижу», — рассказал житель Перми изданию.