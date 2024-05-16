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Синоптики рассказали о рекордно холодных итогах мая 2024 года в Перми

Первая половина мая стала самой морозной в Перми за 38 лет

16 мая 2024, 12:52
Фото: ideogram.ai

Синоптики рассказали о рекордно холодных итогах мая 2024 года в Перми

Начало месяца «порадовало» многих жителей Прикамья сильными снегопадами.

Первая половина мая в Перми стала самой холодной с 1986 года. До этого холоднее было только в 1952 году, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. Средняя температура воздуха в первой половине месяца в краевой столице составила +3,1˚.

Аномально холодный период зафиксирован и во всем Прикамье. Например, в Чердыни с 1 по 15 мая установилась самая холодная с 1969 года — средняя температура воздуха было всего лишь +0,6˚. При этом синоптики отмечают, что заморозки были постоянными, однако рекордов холода не отмечено.

В Перми температура воздуха опускалась ниже 0˚ в течение девяти суток, на севере региона — более 10 дней. Самая холодная ночь в краевой столице наступила на 15 мая — всего -2,6˚.

В Усть-Черной зарегистрирован мороз до -7˚. Рекорды отмечены и по осадкам: в регионе нередко выпадал снег. Количество осадков в Перми с 1 по 15 мая превысило месячную норму. В ночь на 4 мая на Прикамье обрушился сильный снегопад: в Октябрьском высота снежного покрова составила 14 см, в Кыне — 17 см. Но больше всего снега выпало в Суксунском районе, однако здесь нет метеостанции.

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#Регион#Пермь#Погода#Аномальная погода
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