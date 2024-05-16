Первая половина мая стала самой морозной в Перми за 38 лет

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Первая половина мая в Перми стала самой холодной с 1986 года. До этого холоднее было только в 1952 году, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. Средняя температура воздуха в первой половине месяца в краевой столице составила +3,1˚.
Аномально холодный период зафиксирован и во всем Прикамье. Например, в Чердыни с 1 по 15 мая установилась самая холодная с 1969 года — средняя температура воздуха было всего лишь +0,6˚. При этом синоптики отмечают, что заморозки были постоянными, однако рекордов холода не отмечено.
В Перми температура воздуха опускалась ниже 0˚ в течение девяти суток, на севере региона — более 10 дней. Самая холодная ночь в краевой столице наступила на 15 мая — всего -2,6˚.
В Усть-Черной зарегистрирован мороз до -7˚. Рекорды отмечены и по осадкам: в регионе нередко выпадал снег. Количество осадков в Перми с 1 по 15 мая превысило месячную норму. В ночь на 4 мая на Прикамье обрушился сильный снегопад: в Октябрьском высота снежного покрова составила 14 см, в Кыне — 17 см. Но больше всего снега выпало в Суксунском районе, однако здесь нет метеостанции.