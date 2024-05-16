Первая половина мая стала самой морозной в Перми за 38 лет

В Усть-Черной зарегистрирован мороз до -7˚. Рекорды отмечены и по осадкам: в регионе нередко выпадал снег. Количество осадков в Перми с 1 по 15 мая превысило месячную норму. В ночь на 4 мая на Прикамье обрушился сильный снегопад: в Октябрьском высота снежного покрова составила 14 см, в Кыне — 17 см. Но больше всего снега выпало в Суксунском районе, однако здесь нет метеостанции.