По итогам 1-го квартала чистая прибыль Совкомбанка достигла 25 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
За отчетный период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года общая чистая прибыль Совкомбанка составила девяносто семь миллиардов рублей. Стоит отметить, что такой показатель является рекордом за всю историю компании.
Приблизительно половина прибыли в первом квартале пришла от разовых доходов. Чистая прибыль от регулярного бизнеса за первые три месяца года возросла на 26%, достигнув 12,1 миллиарда рублей.
Из-за отсутствия учета прибыли от дочерних компаний и отсутствия консолидации данных по Хоум Банку данные о доходах в финансовых отчетностях по РСБУ и МСФО не совпадают. В первом квартале основным источником чистой прибыли был корпоративный сегмент. За последние 12 месяцев его активы увеличились на 34% исключительно за счет органического роста. Розничный сегмент принес компании значительную прибыль благодаря успешному приобретению Хоум Банка на сумму 10 миллиардов рублей, передает bel.ru.
Высокие процентные ставки, ограничения по кредитам Банка России и усиливающаяся конкуренция негативно влияют на результаты розничного банковского сегмента в России. В то же время Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, на которое эти факторы оказывают меньшее воздействие.
Банк активно развивается и планирует выплату дивидендов. Для этого необходим свободный капитал. В связи с этим рассматривается возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это подразумевает увеличение общего количества акций допэмиссии на 1 миллиард штук, то есть примерно до двух миллиардов. Эти шаги позволят использовать средства Совкомбанка, включая чистую прибыль Хоум Банка, для расширения бизнеса и обеспечения выплаты дивидендов в размере от 25 до 30 процентов.
С начала текущего года банк увеличил свой акционерный капитал на 14%, достигнув отметки в 301 миллиард рублей. За этот же период общие активы компании увеличились на 13% и составили 3,6 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 32%, достигнув отметки в 1,1 триллиона рублей. Такой рост был вызван объединением Хоум Банка и органическим ростом залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 8% и достиг отметки в 1,2 триллиона рублей за счет органического роста.