По итогам 1-го квартала чистая прибыль Совкомбанка достигла 25 миллиардов рублей

Банк активно развивается и планирует выплату дивидендов. Для этого необходим свободный капитал. В связи с этим рассматривается возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это подразумевает увеличение общего количества акций допэмиссии на 1 миллиард штук, то есть примерно до двух миллиардов. Эти шаги позволят использовать средства Совкомбанка, включая чистую прибыль Хоум Банка, для расширения бизнеса и обеспечения выплаты дивидендов в размере от 25 до 30 процентов.