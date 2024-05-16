Прокуратура проверяет инцидент с застрявшей каретой скорой помощи в Осинском районе

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Прокуратура Осинского района организовала проверку по информации о нарушении прав жителей деревни Симаково на получение доступной медицинской помощи и охрану здоровья.
При проведении первичных надзорных мероприятий установлено, что в 2023 году дорога была разрушена во время проведения работ по газификации близлежащего участка. При этом подрядчик не привел дорогу в нормативное состояние. В итоге автомобиль скорой помощи с бригадой медицинских работников не смог проехать на вызов к пациентке. При этом в администрации Осинского округа заявили, что вызов был ложным.
Прокуратура даст оценку действиям администрации округа в части решения вопросов благоустройства и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Также будут оценены действия заказчика работ и подрядной организации, занимавшейся газификацией участка.