Прокуратура проверяет инцидент с застрявшей каретой скорой помощи в Осинском районе

При проведении первичных надзорных мероприятий установлено, что в 2023 году дорога была разрушена во время проведения работ по газификации близлежащего участка. При этом подрядчик не привел дорогу в нормативное состояние. В итоге автомобиль скорой помощи с бригадой медицинских работников не смог проехать на вызов к пациентке. При этом в администрации Осинского округа заявили, что вызов был ложным.