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Прокуратура проверяет инцидент с застрявшей «скорой» в Осинском районе

Прокуратура проверяет инцидент с застрявшей каретой скорой помощи в Осинском районе

16 мая 2024, 06:24
Фото: properm.ru

Прокуратура проверяет инцидент с застрявшей «скорой» в Осинском районе

Врачи не смогли проехать к пациентке, фельдшеру пришлось идти пешком.

Прокуратура Осинского района организовала проверку по информации о нарушении прав жителей деревни Симаково на получение доступной медицинской помощи и охрану здоровья.

При проведении первичных надзорных мероприятий установлено, что в 2023 году дорога была разрушена во время проведения работ по газификации близлежащего участка. При этом подрядчик не привел дорогу в нормативное состояние. В итоге автомобиль скорой помощи с бригадой медицинских работников не смог проехать на вызов к пациентке. При этом в администрации Осинского округа заявили, что вызов был ложным.

Прокуратура даст оценку действиям администрации округа в части решения вопросов благоустройства и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Также будут оценены действия заказчика работ и подрядной организации, занимавшейся газификацией участка.

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#Общество#Пермь#Прокуратура#Скорая помощь#Осинский район
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