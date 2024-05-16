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Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры

Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры

16 мая 2024, 06:53
Фото: properm.ru
Компания была привлечена к штрафу в размере 150 тыс. рублей из-за нарушения законодательства о недрах и об охране окружающей среды.

Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. рублей оператора Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс» — за нарушение пользования недрами. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, компания не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. При этом пещеру посещало больше туристов, чем это разрешено документацией. Претензии Росприроднадзора суд признал незаконными. Как сообщил источник «Ъ-Прикамье», Росприроднадзор вряд ли будет обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что организация «Сталагмит-Экскурс» была привлечена к наказанию в виде штрафа летом 2022 года в результате проверки природоохранной прокуратуры. Надзорным ведомством были выявлены нарушения законодательства о недрах и об охране окружающей среды. Росприроднадзор вынес постановление о привлечении организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и технического проекта).

ООО «Сталагмит-Экскурс» было не согласно с федеральной службой и направило в суд заявление о признании постановления незаконным.

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#Штраф#Кунгурская ледяная пещера#Росприроднадзор#Нарушение законодательства#ООО Сталагмит-Экскурс#Проверка природоохранной прокуратуры
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