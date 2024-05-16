Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры

Ранее сообщалось, что организация «Сталагмит-Экскурс» была привлечена к наказанию в виде штрафа летом 2022 года в результате проверки природоохранной прокуратуры. Надзорным ведомством были выявлены нарушения законодательства о недрах и об охране окружающей среды. Росприроднадзор вынес постановление о привлечении организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и технического проекта).