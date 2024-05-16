Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:53
Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. рублей оператора Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс» — за нарушение пользования недрами. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».
По данным издания, компания не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. При этом пещеру посещало больше туристов, чем это разрешено документацией. Претензии Росприроднадзора суд признал незаконными. Как сообщил источник «Ъ-Прикамье», Росприроднадзор вряд ли будет обжаловать решение.
Ранее сообщалось, что организация «Сталагмит-Экскурс» была привлечена к наказанию в виде штрафа летом 2022 года в результате проверки природоохранной прокуратуры. Надзорным ведомством были выявлены нарушения законодательства о недрах и об охране окружающей среды. Росприроднадзор вынес постановление о привлечении организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и технического проекта).
ООО «Сталагмит-Экскурс» было не согласно с федеральной службой и направило в суд заявление о признании постановления незаконным.