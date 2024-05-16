Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В отношении руководителя муниципального «Водоканала» Андрея Богомолова возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
Следствием установлено, что с помощью своего служебного положения подозреваемый похитил более 2 млн рублей у предприятия. Преступление было выявлено во взаимодействии с межмуниципальным отделом МВД России «Кунгурский» и отделением УФСБ России по Пермскому краю.
На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы Богомолова проведены обыски. Проверка продолжается, идет сбор доказательной базы.
В суде журналисту Properm.ru пояснили, что на утро 16 мая материалы об избрании меры пресечения Богомолову не поступали.