Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов

Следствием установлено, что с помощью своего служебного положения подозреваемый похитил более 2 млн рублей у предприятия. Преступление было выявлено во взаимодействии с межмуниципальным отделом МВД России «Кунгурский» и отделением УФСБ России по Пермскому краю.