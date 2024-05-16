properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов

Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов

16 мая 2024, 06:09
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Андрея Богомолова в виде заключения под стражу.
Сюжет
ФСБ

В отношении руководителя муниципального «Водоканала» Андрея Богомолова возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Следствием установлено, что с помощью своего служебного положения подозреваемый похитил более 2 млн рублей у предприятия. Преступление было выявлено во взаимодействии с межмуниципальным отделом МВД России «Кунгурский» и отделением УФСБ России по Пермскому краю.

На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы Богомолова проведены обыски. Проверка продолжается, идет сбор доказательной базы.

В суде журналисту Properm.ru пояснили, что на утро 16 мая материалы об избрании меры пресечения Богомолову не поступали.

Читайте также:
В Кунгуре задержан руководитель муниципального водоканалаМногодетной матери из-под Кунгура предъявлено обвинение в убийствеВ Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
#Задержание#Пермский край#Преступление#ФСБ#Мошенничество#Уголовное дело#Кунгур#Полиция#Обыск#Водоканал#Мера пресечения#Служебное положение
Подпишитесь
Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С
Сегодня, 05:35
В Перми контролёры в транспорте прикрыли последнюю лазейку для безбилетников
Сегодня, 04:44
Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры
Сегодня, 06:53
Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель
Сегодня, 02:52
Сбросьте скорость! На Липовой горе началась миграция серых жаб
Сегодня, 05:32
Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину
Сегодня, 02:00
"