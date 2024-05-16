С 20 мая по 2 июня в Перми пройдет акция по обмену монет

В этот период каждый пермяк может без комиссии обменять монеты на банкноты или же зачислить сумму сданной мелочи на свой счет в банке. Чтобы принять участие в акции, необходимо прийти с паспортом и предварительно рассортировать мелочь по номиналам. Потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки также подлежат приему.