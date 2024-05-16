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С 20 мая по 2 июня в Перми пройдет акция по обмену монет

С 20 мая по 2 июня в Перми пройдет акция по обмену монет

16 мая 2024, 03:18
Для участия в мероприятии необходимо прийти в отделение банка с паспортом.

В Прикамье с 20 мая по 2 июня пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя». Организатором мероприятия выступает Банк России. Участие в акции примут 17 банков и более 70 их отделений. Об этом сообщила пресс-служба отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

В этот период каждый пермяк может без комиссии обменять монеты на банкноты или же зачислить сумму сданной мелочи на свой счет в банке. Чтобы принять участие в акции, необходимо прийти с паспортом и предварительно рассортировать мелочь по номиналам. Потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки также подлежат приему.

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#Обмен монет#Прием монет
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