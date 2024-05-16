Сбросьте скорость! На Липовой горе началась миграция серых жаб

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:35
Рядом с предприятием «Биомед» на особо охраняемой природной территории «Липовая Гора» установят информационный знак, предупреждающий о миграции серых жаб. Ежегодно эти животные мигрируют по тропе, проходящей рядом с предприятием.
В пресс-службе администрации города предупреждают, что животные перемещаются в течение 1-2 недель. Они следуют по одной траектории, проходящей через дорогу. Нередко жабы погибают под колесами проезжающих автомобилей. Поэтому, для сохранения численности популяции серых жаб, на парковке по ул. Братская сотрудники МКУ «Пермское городское лесничество» установят предупреждающий знак.
Серая жаба — самая холодостойкая из жаб и может жить до 36 лет. Она впадает в зимнюю спячку в конце сентября-октябре. Жаба просыпается, когда теплеет, и температура воздуха устанавливается на уровне +5° и выше. После спячки животное мигрирует к местам размножения. В некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как редкое земноводное.