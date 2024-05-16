Сбросьте скорость! На Липовой горе началась миграция серых жаб

Серая жаба — самая холодостойкая из жаб и может жить до 36 лет. Она впадает в зимнюю спячку в конце сентября-октябре. Жаба просыпается, когда теплеет, и температура воздуха устанавливается на уровне +5° и выше. После спячки животное мигрирует к местам размножения. В некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как редкое земноводное.