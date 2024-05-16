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Вспышка X2.9 от 15 мая 2024 года.

Сильный взрыв на Солнце произошел вчера вечером. Будут ли магнитные бури

16 мая 2024, 06:45
Фото: xras.ru
Вспышка X2.9 от 15 мая 2024 года.

Повлияет ли взрыв на Солнце, произошедший 15 мая, на метеозависимых людей

Ученые говорят, что мощная вспышка зафиксирована слева, что является редкостью.

На Солнце вчера, 15 мая, произошел мощный взрыв высшего класса уровня X. Астрономическое событие зафиксировано не на правом краю звезды, где зафиксировано большинство вспышек в последнее время, а на левом, где пока даже не видно ни одной группы пятен.

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предполагают, что слева, за краем Солнца, находится новая крупная область, которая движется с обратной стороны Солнца на сторону, обращенную к Земле. Эта новая, пока не видимая астрономам, группа пятен в минувший вторник, 14 мая, произвела второй гигантский выброс массы на левой стороне Солнца.

Ожидается, что сегодня появятся первые фотографии области взрыва. Исследователи говорят, что для метеозависимых людей и оборудования случившийся взрыв абсолютно безобиден. Обычно подобные взрывы ведут к возмущенности геомагнитного поля Земли. Однако в середине следующей недели этот активный центр окажется на линии Солнце-Земля.

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#Общество#Космос#Астрономия#Солнце#Магнитная буря#Магнитные бури
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