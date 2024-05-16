Сильный взрыв на Солнце произошел вчера вечером. Будут ли магнитные бури

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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На Солнце вчера, 15 мая, произошел мощный взрыв высшего класса уровня X. Астрономическое событие зафиксировано не на правом краю звезды, где зафиксировано большинство вспышек в последнее время, а на левом, где пока даже не видно ни одной группы пятен.
Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предполагают, что слева, за краем Солнца, находится новая крупная область, которая движется с обратной стороны Солнца на сторону, обращенную к Земле. Эта новая, пока не видимая астрономам, группа пятен в минувший вторник, 14 мая, произвела второй гигантский выброс массы на левой стороне Солнца.
Ожидается, что сегодня появятся первые фотографии области взрыва. Исследователи говорят, что для метеозависимых людей и оборудования случившийся взрыв абсолютно безобиден. Обычно подобные взрывы ведут к возмущенности геомагнитного поля Земли. Однако в середине следующей недели этот активный центр окажется на линии Солнце-Земля.