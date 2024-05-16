Сильный взрыв на Солнце произошел вчера вечером. Будут ли магнитные бури

На Солнце вчера, 15 мая, произошел мощный взрыв высшего класса уровня X. Астрономическое событие зафиксировано не на правом краю звезды, где зафиксировано большинство вспышек в последнее время, а на левом, где пока даже не видно ни одной группы пятен.