Сквер у ДК им. Калинина в Перми официально получил имя конструктора Полянского

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Администрация Перми официально присвоила скверу у ДК Калинина наименование «Сквер имени конструктора Полянского». Решение мэрии было подписано 7 мая.
Сквер перед проходными ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) был реконструирован и благоустроен в рамках мероприятий к юбилею города, но за все годы своего существования так и не получил никакого названия. В августе прошлого года предприятие направило письмо с предложением о его наименовании в Общественный совет по топонимике Перми.
Алексей Полянский в октябре 1941 года вместе с заводом № 33 был эвакуирован из Москвы в Пермь. Работал технологом сборочного цеха, участвовал во внедрении конвейерной сборки карбюраторов. Благодаря его ответственности и способности находить нестандартные решения при освоении новой техники в 1946 году Полянского назначили исполняющим обязанности начальника пермского филиала ОКБ-315/33. В 1952 году он стал заместителем главного конструктора ОКБ-315/33, а в 1957-м — главным конструктором Пермского агрегатного конструкторского бюро. С 1967 года по инициативе Алексея Полянского была начата разработка электронных систем топливопитания и автоматического регулирования двигателей.