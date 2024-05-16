Сквер у ДК им. Калинина в Перми официально получил имя конструктора Полянского

Алексей Полянский в октябре 1941 года вместе с заводом № 33 был эвакуирован из Москвы в Пермь. Работал технологом сборочного цеха, участвовал во внедрении конвейерной сборки карбюраторов. Благодаря его ответственности и способности находить нестандартные решения при освоении новой техники в 1946 году Полянского назначили исполняющим обязанности начальника пермского филиала ОКБ-315/33. В 1952 году он стал заместителем главного конструктора ОКБ-315/33, а в 1957-м — главным конструктором Пермского агрегатного конструкторского бюро. С 1967 года по инициативе Алексея Полянского была начата разработка электронных систем топливопитания и автоматического регулирования двигателей.