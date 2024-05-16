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Служил по контракту, награждён орденом. В Очере завтра простятся с погибшим земляком

Служил по контракту, награждён орденом. В Очере завтра простятся с погибшим земляком

16 мая 2024, 05:45
Фото: ВКонтакте/Администрация Очерского городского округа
Максим Князев подписал контракт в январе этого года

Завтра, 17 мая, в Очере простятся с погибшим в ходе СВО земляком, 37-летним Максимом Князевым. Об этом сообщают в администрации Очерского округа.

Максим Князев закончил 9 классов Очерской средней школы № 1, после школы прошел обучение на водителя автомобиля и осенью 2004 года был призван на военную службу.

В январе 2024 года принял решение о прохождении службы по контракту. Погиб 11 мая при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества.

Прощание с Максимом Князевым состоится 17 мая в Центральном Доме культуры по адресу ул. Коммунистическая, 6. Прощальная панихида начнётся в 11:00, церемония прощания — в 12:00.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Очер
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