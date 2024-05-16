Специалисты рассказали о симптомах клещевого боррелиоза

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Как передает newkhakasiya.online, первые симптомы боррелиоза появляются через 36 — 48 часов. Если человек успеет обнаружить и удалить клеща до этого времени, есть шанс предотвратить заболевание. Всех клещей, которые успели присосаться, необходимо сдать на анализ в лабораторию.
Кольцевая сыпь
Клещевой боррелиоз начинается с появления высыпаний вокруг места укуса. На этом этапе бактерии еще не распространились по всему организму, и болезнь можно успешно вылечить антибиотиками.
Повышение температуры
Болезнь Лайма сопровождается симптомами, которые характерны для многих инфекционных заболеваний. Это повышение температуры и озноб. Также у заболевшего могут болеть мышцы и голова.
Головокружение и боли в сердце
Начальная стадия болезни может протекать без явных симптомов. Однако спустя несколько недель или месяцев после укуса бактерии проникают в кровоток и сердце. Заболевший может испытывать головокружения, боли в груди и учащенное сердцебиение.
Опухание суставов
На последней стадии бактерии добираются до нервов и суставов. Если не начать лечение, то может развиться артрит. Болезнь поражает один или несколько суставов, включая локтевой и тазобедренный.
При отсутствии терапии также могут развиваться такие болезни, как паралич Белла и менингит. Специалисты отмечают, что и на этой стадии болезнь Лайма можно вылечить, однако антибиотики придется принимать по более жесткой схеме.