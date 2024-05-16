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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Специалисты рассказали о симптомах клещевого боррелиоза

Специалисты рассказали о симптомах клещевого боррелиоза

16 мая 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
Клещи переносят опасные заболевания, включая клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Специалисты рассказали о признаках этой инфекции и предупредили о важности своевременного обращения за медицинской помощью.

Как передает newkhakasiya.online, первые симптомы боррелиоза появляются через 36 — 48 часов. Если человек успеет обнаружить и удалить клеща до этого времени, есть шанс предотвратить заболевание. Всех клещей, которые успели присосаться, необходимо сдать на анализ в лабораторию.

Кольцевая сыпь

Клещевой боррелиоз начинается с появления высыпаний вокруг места укуса. На этом этапе бактерии еще не распространились по всему организму, и болезнь можно успешно вылечить антибиотиками.

Повышение температуры

Болезнь Лайма сопровождается симптомами, которые характерны для многих инфекционных заболеваний. Это повышение температуры и озноб. Также у заболевшего могут болеть мышцы и голова.

Головокружение и боли в сердце

Начальная стадия болезни может протекать без явных симптомов. Однако спустя несколько недель или месяцев после укуса бактерии проникают в кровоток и сердце. Заболевший может испытывать головокружения, боли в груди и учащенное сердцебиение.

Опухание суставов

На последней стадии бактерии добираются до нервов и суставов. Если не начать лечение, то может развиться артрит. Болезнь поражает один или несколько суставов, включая локтевой и тазобедренный.

При отсутствии терапии также могут развиваться такие болезни, как паралич Белла и менингит. Специалисты отмечают, что и на этой стадии болезнь Лайма можно вылечить, однако антибиотики придется принимать по более жесткой схеме.

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