Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Значительное потепление до +20…+22˚С в Перми и на севере Прикамья ожидается 20 мая. Об этом рассказал корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
До понедельника в регионе прогнозируется умеренно прохладная погода, но уже теплее по сравнению с началом недели. Завтра и в субботу, 17 и 18 мая, температурный фон составит чуть выше +10˚С. Кроме того, 17 мая ожидаются дожди.
В воскресенье в Пермском крае будет малооблачно. Днем температура воздуха в Перми поднимется до +15˚С, а по северу края — до +18˚С.