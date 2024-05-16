properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Пермском крае 20 мая ожидается потепление до +22˚С

Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С

16 мая 2024, 05:35
Фото: properm.ru

В Пермском крае 20 мая ожидается потепление до +22˚С

До следующей недели в регионе будет умеренно прохладная погода.
Сюжет
ПГНИУ

Значительное потепление до +20…+22˚С в Перми и на севере Прикамья ожидается 20 мая. Об этом рассказал корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

До понедельника в регионе прогнозируется умеренно прохладная погода, но уже теплее по сравнению с началом недели. Завтра и в субботу, 17 и 18 мая, температурный фон составит чуть выше +10˚С. Кроме того, 17 мая ожидаются дожди.

В воскресенье в Пермском крае будет малооблачно. Днем температура воздуха в Перми поднимется до +15˚С, а по северу края — до +18˚С.

Читайте также:
Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в ОрскеСиноптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°Стало известно, когда в Пермь вернётся тепло
#ПГНИУ#Пермь#Пермский край#Прикамье#Дожди#Температура#Потепление
Подпишитесь
В Перми контролёры в транспорте прикрыли последнюю лазейку для безбилетников
Сегодня, 04:44
Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры
Сегодня, 06:53
Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель
Сегодня, 02:52
Сбросьте скорость! На Липовой горе началась миграция серых жаб
Сегодня, 05:32
Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину
Сегодня, 02:00
"