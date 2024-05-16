Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С

До понедельника в регионе прогнозируется умеренно прохладная погода, но уже теплее по сравнению с началом недели. Завтра и в субботу, 17 и 18 мая, температурный фон составит чуть выше +10˚С. Кроме того, 17 мая ожидаются дожди.