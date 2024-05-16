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Один из обвиняемых, Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович* (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

16 мая 2024, 11:47
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Один из обвиняемых, Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович* (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Продлен арест четверым фигурантам по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Трагедия произошла 22 марта и унесла жизни более 140 человек.

Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Ходатайство следствия было решено удовлетворить, пишет VSE42.Ru со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, арест Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрама Рачабализода (включены Росфинмониторингом в перечень террористов) продлен до 22 августа текущего года. Немного ранее суд продлил арест Мухаммадсобиру Файзову (внесен в перечень террористов Росфинмониторингом), ему также вменяется совершение террористического акта.

Все фигуранты были причастны к нападению на «Крокус Сити Холл» 22 марта текущего года. В результате стрельбы и масштабного пожара погибли 144 человека. Подозреваемых задержали, когда они собирались пересечь украинскую границу.

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#Происшествия#Общество#Суд#Теракт#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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