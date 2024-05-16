Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Ходатайство следствия было решено удовлетворить, пишет VSE42.Ru со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, арест Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрама Рачабализода (включены Росфинмониторингом в перечень террористов) продлен до 22 августа текущего года. Немного ранее суд продлил арест Мухаммадсобиру Файзову (внесен в перечень террористов Росфинмониторингом), ему также вменяется совершение террористического акта.
Все фигуранты были причастны к нападению на «Крокус Сити Холл» 22 марта текущего года. В результате стрельбы и масштабного пожара погибли 144 человека. Подозреваемых задержали, когда они собирались пересечь украинскую границу.