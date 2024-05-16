Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:14
Федеральная служба судебных приставов по Пермскому краю взыскала с жителя Чернушки 71 штраф на сумму в 102 тыс. рублей за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ФССП.
Водитель игнорировал постановления о возбуждении исполнительных производств, которые были ему направлены в личный кабинет на Госуслугах, тем самым накопил внушительную сумму долга. В ходе принудительного взыскания федеральная служба наложила арест на его счет в банке, но денег там не оказалось. После этого сотрудник вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей мужчине машиной.
Автомобиль должника был найден около его дома. Как только сотрудник ФССП начал оформлять арест его транспортного средства, житель Чернушки полностью оплатил штраф.