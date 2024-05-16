Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей

Водитель игнорировал постановления о возбуждении исполнительных производств, которые были ему направлены в личный кабинет на Госуслугах, тем самым накопил внушительную сумму долга. В ходе принудительного взыскания федеральная служба наложила арест на его счет в банке, но денег там не оказалось. После этого сотрудник вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей мужчине машиной.