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Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей

16 мая 2024, 09:00
Фото: 1MI
Всего житель Прикамья накопил 71 штраф.
Сюжет
Пдд

Федеральная служба судебных приставов по Пермскому краю взыскала с жителя Чернушки 71 штраф на сумму в 102 тыс. рублей за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Водитель игнорировал постановления о возбуждении исполнительных производств, которые были ему направлены в личный кабинет на Госуслугах, тем самым накопил внушительную сумму долга. В ходе принудительного взыскания федеральная служба наложила арест на его счет в банке, но денег там не оказалось. После этого сотрудник вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей мужчине машиной.

Автомобиль должника был найден около его дома. Как только сотрудник ФССП начал оформлять арест его транспортного средства, житель Чернушки полностью оплатил штраф.

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#Фссп#Штраф#Судебные приставы#Пдд#Госуслуги#Чернушка#Банк#Арест#Автомобиль#Нарушения правил дорожного движения#Регистрационные действия
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