Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину

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Супруга арестованного по подозрению во взятке бывшего замначальника ИК-37 Андрея Шварева Евгения и его адвокаты направили обращения в приемную президента России, главе СК России, губернатору Пермского края и в иные ведомства и инстанции (документы есть в распоряжении редакции). Они пытаются разобраться, почему его служба в отдельном формировании «Каскад» внутренних войск ДНР не приравнена к службе в частях Минобороны России, и на каких основаниях ему Швареву было отказано в приостановлении расследования на время участия в боевых действиях в зоне СВО. На линии боестолкновения бывший замначальника колонии провел восемь месяцев, откуда был внезапно в апреле 2024 года этапирован в Пермь и арестован в СИЗО.
Обращения в высшие инстанции понадобились после того, как следователь Второго отдела по расследованию особо важных дел Руслан Кильдебаев в ответ на ходатайство Шварева о приостановлении в отношении него расследования вынес постановление об отказе. В СУ СКР журналисту Properm.ru пояснили что на время следствия уголовное дело и ход его расследования не комментируют.
Бывший сотрудник ФСИН, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», решил воспользоваться изменениями, внесенными в УПК 23 марта текущего года. В частности, законодатель дополнил ст. 208 УПК, регламентирующую основания приостановления уголовного дела, новым пунктом: теперь расследование уголовного дела должно приостанавливаться, если фигурант был призван на военную службу в Вооруженные силы РФ или заключил контракт в период мобилизации или военного времени.
На этом основании представители командования внутренних войск ДНР обратились к следователю с ходатайством о приостановлении дела. В постановлении об отказе же говорится, что заявители не представили документы о том, что внутренние войска ДНР относятся к Вооруженным силам РФ или к добровольческим формированиям, созданным Министерством обороны или Росгвардией.
Как рассказала журналисту Properm.ru Евгения, ситуация складывается странная: она получает социальные выплаты на детей, и в этом случае государственные органы признают, что Андрей Шварев проходит службу в зоне СВО. Кроме этого, по словам женщины, сразу после заключения контракта в 2023 году органы ФСИН России сняли его с довольствия как военного пенсионера: также на основании, что он продолжил службу. Но для следственных органов служба в формированием «Каскад» и представление к медали «За отвагу» значения не имеет. По словам супруги подозреваемого во взятке, они с супругом обсуждали возможность заключения контракта и с Минобороны для продолжения службы, но Андрей Шварев принципиально хочет доказать, что отдельное формирование «Каскад» — это воинская служба, и намерен вернуться к сослуживцам в свое подразделение.
Отказ в удовлетворении ходатайства, как и само предъявленное обвинение, Шварев и его адвокаты намерены обжаловать в суде. «Предъявленное обвинение мы считаем абсолютно надуманным и незаконным, что касается ситуации с отказом в приостановлении хода следствия, то мы имеем дело с вопиющим правовым пробелом как в законодательной сфере, так и в правоприменительной практике. Если человек с оружием, участвующий в боевых операциях, правоохранительными органами фактически приравнивается к гражданскому лицу, то кого считать военным? В ближайшее время нами будет подана кассационная жалоба на меру пресечения, а также на отказ в приостановлении следствия», — сообщил журналисту Properm.ru адвокат Иван Хозяйкин.
5 апреля судья Свердловского районного суда Татьяна Мейлер по ходатайству следствия СУ СКР назначила Андрею Швареву арест в СИЗО сроком на два месяца. Следствие вменяет ему превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По имеющейся информации, он был задержан на в конце марта в Донецке, до этого и после начала проверок, проводимых силовиками в ИК-37 в Чусовском районе он уволился из ФСИН и уехал с территории Пермского края и якобы находился в розыске. Как утверждают адвокаты Шварева, следствию все время было известно, что их доверитель никуда не прятался и находился в зоне боестолкновения.
Как рассказал ранее журналисту Properm.ru адвокат Александр Шаруев, по одной из версий Шварев выдал его подзащитному мобильный телефон, чтобы тот, обходя запреты на пользование в учреждении средствами связи, обеспечивал работу кафе на территории колонии продуктами.
Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года, имеет звание подполковника внутренней службы. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года. После этого учреждение возглавил Илья Асламов, уходивший из органов ФСИН в 2017 году с поста начальника ИК-10 на пенсию.
Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Подозреваемые пробудут под стражей два месяца — до 17 мая. Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Проверки силовиков в ИК-37 начались летом 2023 года, после чего в СУ СКР возбудили уголовное дело. Одной из причин возбуждения дела стали жалобы на действия руководства колонии осужденного за убийство и покушение на убийство с незаконным проникновением в жилище Руслана Алиева, бывшего спецназовца внутренних войск из Каспийска.