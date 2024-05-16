Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину

Как рассказала журналисту Properm.ru Евгения, ситуация складывается странная: она получает социальные выплаты на детей, и в этом случае государственные органы признают, что Андрей Шварев проходит службу в зоне СВО. Кроме этого, по словам женщины, сразу после заключения контракта в 2023 году органы ФСИН России сняли его с довольствия как военного пенсионера: также на основании, что он продолжил службу. Но для следственных органов служба в формированием «Каскад» и представление к медали «За отвагу» значения не имеет. По словам супруги подозреваемого во взятке, они с супругом обсуждали возможность заключения контракта и с Минобороны для продолжения службы, но Андрей Шварев принципиально хочет доказать, что отдельное формирование «Каскад» — это воинская служба, и намерен вернуться к сослуживцам в свое подразделение.